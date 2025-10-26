Щоб страва вийшла м’якою та танула в роті, слід уникнути типових помилок та дотриматись двох секретів

Сніданок із повітряного омлету – справжня насолода. Щоб страва вийшла м’якою та танула в роті, слід уникнути типових помилок та дотриматись двох секретів. Glamour розповідає, як приготувати ніжний омлет.

Існує два секрети приготування омлету:

Борошно. Його взагалі не потрібно додавати в омлет, щоб текстура була легкою. Вершки. Часто омлет роблять на молоці, але ви можете спробувати використати 10% вершки. Просто збийте 3 яйця, додайте по 1 столовій ложці вершків на яйце та додайте сіль та спеції.

Готуйте на маленькому вогні, не перевертаючи, але під кришкою, і ви отримаєте ніжний та пухкий омлет.