Є лише два секрети смаку: як приготувати найніжніший омлет
Щоб страва вийшла м’якою та танула в роті, слід уникнути типових помилок та дотриматись двох секретів
Сніданок із повітряного омлету – справжня насолода. Щоб страва вийшла м’якою та танула в роті, слід уникнути типових помилок та дотриматись двох секретів. Glamour розповідає, як приготувати ніжний омлет.
Існує два секрети приготування омлету:
Борошно. Його взагалі не потрібно додавати в омлет, щоб текстура була легкою.
Вершки. Часто омлет роблять на молоці, але ви можете спробувати використати 10% вершки. Просто збийте 3 яйця, додайте по 1 столовій ложці вершків на яйце та додайте сіль та спеції.
Готуйте на маленькому вогні, не перевертаючи, але під кришкою, і ви отримаєте ніжний та пухкий омлет.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter