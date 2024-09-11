Увесь дім у шерсті, а собака - із залисинами? Читайте, чи це нормально і що робити

Линяння шерсті у собак – природний процес. Та як розпізнати проблеми і допомогти своєму помешканню, коли все навколо в шерсті? Про це ідеться у блозі на сайті Petslike.

Чому і для чого собаки линяють

Линька у собак зумовлена різними факторами:

Сезоном;

Віком;

Станом здоров’я;

Харчуванням тощо.

Більшість собак линяють двічі на рік – навесні, щоб позбутися теплої зимової шуби і восени, щоб підготуватися до холодного періоду.

На стан шерсті безпосередньо впливає і якість харчування вашого собаки. Нестача вітамінів і мінералів може призвести до погіршення якості шерсті і, як наслідок, до посилення линьки. Перед тим як вносити зміни в раціон, обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром.

Щодо впливу віку на линьку, то цуценята линяють, бо змінюють дитячу шерсть на дорослу. У старших собак у період тічки або після пологів линька може посилитися через гормональні зміни.

Не просто линька, а випадіння шерсті та рани на шкірі у собаки свідчать про ймовірну алергію або інші проблеми зі здоров’ям. Розібратися із цим допоможе консультація ветеринара.

Стресові ситуації, такі як переїзд, поява нового члена сім'ї або навіть зміна звичного харчування, також можуть спровокувати посилену линьку.

Коли шерсті випадає забагато

Щоб зрозуміти, чи потрібно шукати допомоги ветеринара, слід звернути увагу на низку ознак і симптомів, які можуть сигналізувати про наявність проблем. Зокрема ідеться про:

Рясну втрату шерсті, коли тварина має залисини;

Почервоніння і подразнення шкіри;

Зміни в поведінці – апатія або надмірне збудження, ще щось;

Відсутність впливу від засобів для догляду за песиком.

У будь-якому з цих випадків або ж за незвичних ситуацій варто якнайшвидше звернутися за консультацією до ветеринара.

Як прискорити линьку

Якщо собака сильно линяє, вичісуйте його щодня. Це допоможе видалити відмерлу шерсть і стимулювати ріст нової.

Коли ж порода вашого собаки схильна до проблем зі шкірою, дізнайтесь у ветеринара заздалегідь, як давати цьому раду.

Зверніть увагу на зміни в поведінці: чи чухається собака частіше, чи апатичний, чи є у нього лисини або залисини.

Одним із ключових елементів профілактики надмірної линьки є дотримання гігієни: регулярно перевіряйте шкіру та шерсть собаки на наявність паразитів, саден, ран або інших аномалій. Також дбайте про чистоту собачої лежанки.