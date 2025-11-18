Банкнота «Пантелеймон Куліш» – це презентаційний зразок 2008 року

Національний банк спростував інформацію про нібито новий дизайн купюри номіналом 5000 гривень. Відео, яке активно поширюється у соцмережах та з’явилося в окремих медіа, регулятор назвав фейковим. У своєму телеграм-каналі НБУ пояснив, що на відео показано не нову банкноту, а презентаційний зразок «Пантелеймон Куліш».

Банкноту створили ще у 2008 році для демонстрації технологічних можливостей Банкнотно-монетного двору. Це сувенірна продукція, яка не має номіналу та позначення української грошової одиниці, тому не може бути введена в обіг як платіжний засіб.

Регулятор наголосив, що такі презентаційні вироби використовуються виключно в рекламних цілях і зазвичай містять написи «Презентаційна» та «Не може бути використано як засіб платежу». Подібну практику застосовують і виробники банкнот в інших країнах.

Також НБУ повідомив, що наразі не працює над створенням купюри номіналом 5000 гривень. Якщо в майбутньому рішення щодо оновлення номінального ряду зміниться, Нацбанк поінформує про це офіційно.