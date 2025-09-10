За 10 днів з «Нової пошти» звільнилися понад 100 працівників віком до 22 років

За 10 днів після рішення уряду про дозвіл на перетинання кордону 18-22-річних хлопців з «Нової пошти» звільнилися 170 людей такого віку, але одночасно було прийнято на роботу 64. Про це в середу, 10 вересня, повідомив співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк.

«Занепокоєння бізнесу через це рішення теж зрозуміле. Молодь дійсно почала активніше звільнятися з роботи. Наприклад, у Новій пошті за 10 днів у цій віковій категорії звільнилося 170 людей, але одночасно було прийнято на роботу 64. Тобто, чистий відтік склав лише 106 працівників», – написав Володимир Перерешнюк у соцмережі Х.

З його слів, в цілому для компанії це не є значною проблемою. Водночас, зауважив співзасновник, десяти днів замало для серйозної аналітики.

На думку Володимира Поперешнюка, загалом рішення повернути свободу пересування для чоловіків 18-22 років є позитивним.

«По-перше, з етичних міркувань, адже свобода людини – базова цінність. По-друге, з економічних. Свобода завжди є запорукою розвитку», – вважає він.

«Очевидно одне: конкуренція за працівників зростатиме. І це добре. Людський ресурс найдефіцитніший в економіці. Це змушує бізнес постійно піднімати зарплати, покращувати умови, боротися за кожного працівника», – додав Володимир Поперешнюк.

Нагадаємо, з 28 серпня уряд дозволив перетинати кордон чоловікам 18-22 років. Держприкордонслужба не наводить статистики про кількість тих, хто виїхав та повернувся в Україну після цього рішення.