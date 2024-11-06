Цього листопада на нас чекають нові сезони захопливих серіалів, що встигли завоювати любов глядачів. Від постапокаліптичних драм до пригодницьких екшенів і заплутаних детективів – перегляньте добірку найцікавіших повернень на екрани цієї осені.

« Бункер »

Країна: США.

Жанр: наукова фантастика.

Премʼєра: 15 листопада – 2 сезон.

У ролях: Ребекка Фергюсон, Ієн Глен, Вілл Петтон, Фердінанд Кінгслі.

Події серіалу відбуваються у постапокаліптичному та антиутопічному майбутньому, де 10 тисяч людей живуть у гігантському бункері на глибині сотень поверхів під землею. Люди живуть серед правил, які, на їх думку, створені для їх захисту, аж поки одна з його мешканок не починає сумніватися в тому, що їм розповідають.

Другий сезон серіалу налічуватиме десять епізодів, з фіналом 17 січня 2025 року.

« Засновано на реальних подіях »

Країна: США.

Жанр: чорна комедія/трилер.

Премʼєра: 21 листопада – 2 сезон.

У ролях: Кейлі Куоко, Кріс Мессіна та Том Бейтман.

В основі серіалу, іронічний погляд на захоплення американців документальними шоу в жанрі true crime, які відтворюють резонансні кримінальні справи. Нам розповідатимуть про ріелторку, її чоловіка, в минулому зірку тенісу, та їхнього знайомого-сантехніка, які вирішують капіталізувати серію вбивств, що відбулися в їхньому районі.

Другий сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

« Зовнішні мілини »

Країна: США.

Жанр: екшен-серіал.

Премʼєра: 7 листопада – 4 сезон.

У ролях: Чейз Стоукс, Маделін Клайн, Медісон Бейлі.

Зовнішні мілини: 4 сезон (кадр з серіалу)

В новому сезоні вже знайомий хлопець Джон Бі разом із компанією друзів вирушить на пошуки скарбів, стикаючись не тільки з ворогами, а й перешкодами. Нові пригоди перенесуть їх на Кариби, де друзям доведеться вступити у змагання з небезпечним суперником у пошуках легендарного загубленого міста.

Четвертий сезон серіалу налічуватиме дев’ять епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

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« Погані сестри »

Країна: США.

Жанр: комедія, детектив.

Премʼєра: 13 листопада – 2 сезон.

У ролях: Шарон Хорган, Енн-Мері Дафф, Сара Ґріні та інші.

Серіал розповідатиме нам про п’ятьох сестер Гарві. Чоловік Грейс, однієї з сестер, несподівано помирає. Через його різкий характер та аб’юзивну поведінку за ним ніхто не сумує, а працівники страхової служби починають власне розслідування, адже впевнені — хтось із сестер причетний до загадкової смерті.

Другий сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів. Останній епізод вийде 25 грудня.

За матеріалами УНІАН та TVshows