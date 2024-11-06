Велике повернення: нові сезони улюблених серіалів, які вийдуть у листопаді0
Цього листопада на нас чекають нові сезони захопливих серіалів, що встигли завоювати любов глядачів. Від постапокаліптичних драм до пригодницьких екшенів і заплутаних детективів – перегляньте добірку найцікавіших повернень на екрани цієї осені.
«Бункер»
Країна: США.
Жанр: наукова фантастика.
Премʼєра: 15 листопада – 2 сезон.
У ролях: Ребекка Фергюсон, Ієн Глен, Вілл Петтон, Фердінанд Кінгслі.
Події серіалу відбуваються у постапокаліптичному та антиутопічному майбутньому, де 10 тисяч людей живуть у гігантському бункері на глибині сотень поверхів під землею. Люди живуть серед правил, які, на їх думку, створені для їх захисту, аж поки одна з його мешканок не починає сумніватися в тому, що їм розповідають.
Другий сезон серіалу налічуватиме десять епізодів, з фіналом 17 січня 2025 року.
«Засновано на реальних подіях»
Країна: США.
Жанр: чорна комедія/трилер.
Премʼєра: 21 листопада – 2 сезон.
У ролях: Кейлі Куоко, Кріс Мессіна та Том Бейтман.
В основі серіалу, іронічний погляд на захоплення американців документальними шоу в жанрі true crime, які відтворюють резонансні кримінальні справи. Нам розповідатимуть про ріелторку, її чоловіка, в минулому зірку тенісу, та їхнього знайомого-сантехніка, які вирішують капіталізувати серію вбивств, що відбулися в їхньому районі.
Другий сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.
«Зовнішні мілини»
Країна: США.
Жанр: екшен-серіал.
Премʼєра: 7 листопада – 4 сезон.
У ролях: Чейз Стоукс, Маделін Клайн, Медісон Бейлі.
Зовнішні мілини: 4 сезон (кадр з серіалу)
В новому сезоні вже знайомий хлопець Джон Бі разом із компанією друзів вирушить на пошуки скарбів, стикаючись не тільки з ворогами, а й перешкодами. Нові пригоди перенесуть їх на Кариби, де друзям доведеться вступити у змагання з небезпечним суперником у пошуках легендарного загубленого міста.
Четвертий сезон серіалу налічуватиме дев’ять епізодів, усі вони вийдуть одночасно.
Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!
«Погані сестри»
Країна: США.
Жанр: комедія, детектив.
Премʼєра: 13 листопада – 2 сезон.
У ролях: Шарон Хорган, Енн-Мері Дафф, Сара Ґріні та інші.
Серіал розповідатиме нам про п’ятьох сестер Гарві. Чоловік Грейс, однієї з сестер, несподівано помирає. Через його різкий характер та аб’юзивну поведінку за ним ніхто не сумує, а працівники страхової служби починають власне розслідування, адже впевнені — хтось із сестер причетний до загадкової смерті.
Другий сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів. Останній епізод вийде 25 грудня.