На вулицях Львова розгорнули медичні намети для обстежень мешканців
Новини Львова від ZAXID.NET за 24 вересня
0 0
У вівторок, 24 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Затримали підозрюваного. Вночі з 17 на 18 вересня він здійснив серію дрібних підпалів у Львові.
- Підрядник порушує умови договору. У Львові призупинили роботи з будівництва сміттєпереробного заводу.
- «Тиждень здоров'я». На 31 одній локації у місті запрацювали намети, де можна безкоштовно перевірити здоров'я.
- Знову став на ноги. 40-річний захисник зробив перші кроки після паралічу та навіть дав мініконцерт у центрі Unbroken.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter