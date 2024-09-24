У вівторок, 24 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Затримали підозрюваного. Вночі з 17 на 18 вересня він здійснив серію дрібних підпалів у Львові. Підрядник порушує умови договору. У Львові призупинили роботи з будівництва сміттєпереробного заводу. «Тиждень здоров'я». На 31 одній локації у місті запрацювали намети, де можна безкоштовно перевірити здоров'я. Знову став на ноги. 40-річний захисник зробив перші кроки після паралічу та навіть дав мініконцерт у центрі Unbroken.

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