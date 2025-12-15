Навіть якщо ви не вірите в астрологію, ці поради допоможуть зробити новорічне меню легшим та гармонійнішим

У 2026 році за китайським гороскопом символом року стане Вогняний Кінь – знак, що цінує рухливість, легкість та активний спосіб життя, тому від деяких традиційних новорічних частувань краще відмовитися. Навіть якщо ви не вірите в астрологію, ці поради допоможуть зробити новорічне меню легшим, гармонійнішим та більш корисним для здоровʼя. УНІАН розповідає, які страви краще виключити з новорічного меню.

Страви, яких краще уникати

Гостра їжа

Надлишок спецій та гострих соусів може створювати надмірну «енергетику» на святковому столі. Тому варто обмежити такі інгредієнти.

М’ясо

На столі не повинно бути страв із кониною. Але й не варто готувати будь-які жирні, висококалорійні та складні у приготування м’ясні страви на кшталт свинини, баранини та реберець. Замість цих трав головною прикрасою столу може стати курка.

Жирні закуски

На новорічному столі не повинно бути жирних закусок, які готуються у великій кількості олії. Тому сирні палички, картопля фрі або шкварки не варто готувати. Краще приготувати снеки з овочів, морепродуктів або лаваша.

Важкі салати з майонезом

Замість класичних салатів з великою кількістю жирного майонезу краще приготувати легкі варіанти. Але якщо ви не хочете від них відмовлятися, то спробуйте замінити майонез на йогуртовий соус.