Новорічна ялинка прикрашена у патріотичному стилі

У центрі Хмельницького новорічну ялинку встановили на уламку російської ракети С-300. Це частина від однієї з ракет, якою росіяни били по Харківщині. Сама ж ялинка прикрашена українськими прапорцями та синьо-жовтими кулями. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі мерії Хмельницького зазначили, що міськрада не займалась встановленням цієї інсталяції та не володіє будь-якими деталями.

Про встановлення новорічного дерева, яке відбулось 17 грудня, повідомив член Молодіжної ради Хмельницького Василь Камінський. «Частина російської ракети С-300, яка пронизує різдвяно-новорічну ялинку в центрі Хмельницького, постала символом цьогорічних різдвяно-новорічних свят», – написав він, додавши, що уламок привезли з Харківщини.

Раніше у Хмельницький міськраді заявляли, що цьогоріч не планували витрачати гроші на встановлення новорічної ялинки, оскільки всі гроші з бюджету, виділені на новорічні свята, передали на допомогу ЗСУ. Також цьогоріч в центрі міста не планують проводити жодних розважальних заходів.

Додамо, що у Львові верхню частину новорічної ялинки прикрасили ілюмінацією у вигляді протитанкового їжака.

Питання, чи необхідно цьогоріч встановлювати головну новорічну ялинку, активно обговорювали у різних містах України. Частина міст відмовилась від цієї ідеї. До прикладу, у Рівному мер міста проводив опитування, у якому більшість респондентів висловилась проти встановлення ялинки. Також ялинку цьогоріч не встановлювали у Тернополі – замість неї у центрі міста розмістили резиденцію Святого Миколая та різдвяну шопку.