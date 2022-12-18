Головну ялинку Львова традиційно встановили на площі перед Оперним театром

У неділю, 18 грудня, на площі перед Оперним театром у центрі Львова засвітили головну ялинку міста. Цього року вона є скромнішою за ілюмінацією. Верхівку різдвяного дерева прикрасили ілюмінацією у вигляді протитанкового їжака. Утім урочистого відкриття ялинки, як в попередні роки, не було.

«Цього року різдвяне дерево прикрасив стилізований протитанковий їжак, зроблений на "Львівелектротранс". Вага "прикраси” – 1,3 кг, розмір – 1,2 м», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Головну ялинку Львову подарувало шкіряне підприємство «Світанок». Ялинка дещо менша, ніж у попередні роки – має висоту 14 метрів (у попередні роки сягала 17-20 м).

Головна ялинка Львова нижча і менше освітлена, ніж в попередні роки (фото «Твого Львова»)

Як пояснювали в мерії, на головній святковій ялинці зменшили кількість ілюмінації задля економії електроенергії. Цьогорічне освітлення дерева споживатиме 1 кВт на годину та буде вмикатися з 17:00 до 22:00. У випадку відключення електроенергії на проспекті Свободи, ялинку окремо підсвічувати не будуть. Прикраси для ялинки використали з минулих років.

«Цьогорічна ялинка – це дерево, яке символізує нашу перемогу добра над злом. Вона для нас важлива не просто як різдвяна прикраса міста, а багатьма глибшими сенсами. Львів зараз є великою домівкою для багатьох українців, тому ми б хотіли подарувати їм всім трішки свята», – кажуть у львівській мерії.