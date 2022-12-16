Цього року міська ялинка у Львові буде попри війну

У п’ятницю, 16 грудня, у Львові на площі біля Оперного театру почали встановлювати міську новорічну ялинку. Міська рада до останнього не повідомляла, чи буде цьогоріч центральна ялинка у Львові.

У Львові на площі біля Оперного театру встановлюють міську новорічну ялинку, 16 грудня 2022 року (фото Ігоря Зінкевича)

Як розповів під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий, ялинку містові подарувало швейне підприємство «Світанок», дерево росло на теплотрасі і його потрібно було прибрати, ялинку зрізали сьогодні, 16 грудня.

У місті довго точилися дискусії про те, чи варто встановлювати ялинку під час війни, коли щодня гинуть військові і цивільні. Андрій Садовий пояснив рішення все ж встановити ялинку так:

«Ялинка – це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей. Їх і так пограбували, вкрали дитинство у всіх можливих значеннях. Ми довго рдились з волонтерами, військовими, родинами переселенців. Ялинка обов'язково має бути».

У міськраді уточнили, що висота ялинки цьогоріч буде 14 метрів замість 17-20 у попередні роки.

Прикраси на ялинці будуть минулорічними, а підсвітки, за словами міського голови, буде небагато: «це буде те саме, що чайник підігріти». Підсвітку дерева вмикатимуть із 17:00 до 22:00.

Гучних святкувань і традиційного різдвяного ярмарку у Львові цьогоріч не буде. А різдвяну шопку замість площі Ринок цього року встановлять на площі біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Дідух буде на площі Музейній замість площі Яворського.

Чи будуть новорічні ялинки в інших містах Львівщини?

Стрийська міська рада ще у листопаді провела на своїй Facebook-сторінці опитування серед мешканців про те, чи варто встановлювати міську новорічну ялинку. У міськраді наголосили, що і дерево, і прикраси в міста є з минулих років, а ілюмінація – у будь-якому випадку неможлива через проблеми з електропостачанням.

Пізніше у міськраді повідомили, що за встановлення ялинки висловилися лише кілька людей – 0,01%. Більшість – проти. Тож від встановлення святкового дерева на центральній площі відмовились. Водночас, у міськраді Стрия не відкидають можливості проведення благодійних ярмарків для збору коштів на ЗСУ. Також у Стрию і в селах громади, як повідомили в міськраді, пройдуть традиційні різдвяні заходи, що «стануть символом нескореності та непоборності українського народу».

У Трускавці цьогоріч різдвяний ярмарок відкрили чи не найпершими в Україні – 6 грудня. Мотивували це бажанням відзначити цикл різдвяних свят разом зі світом за григоріанським календарем. Тож 6 грудня, окрім ярмарку, на Майдані Незалежності відкрили хатинку святого Миколая, а біля неї встановили невелику – кількаметрову – ялинку із синьо-жовтими іграшками й інші різдвяні декорації. Отже, центральна ялинка у Трускавці ніби є, але офіційно – немає.

У Червонограді про відмову від центральної новорічної ялинки міська рада повідомила офіційно. Натомість на свята вічеву площу Червонограда прикрасять Різдвяна шопка та дідух.

«Таке рішення на підставі результатів опитування мешканців прийняв міський голова Андрій Залівський», – повідомили в міськраді.

Опитування про доцільність встановлення центральної новорічної ялинки під час війни провели і в Дрогобичі. У ньому, за даними Дрогобицької міськради, взяли участь 1052 людини. Із них 41,2% (433 респонденти) сказали, що центральної ялинки встановлювати не треба, але можна організувати локальні декорації для дітей. 37,4% (393 респонденти) сказали, що «ялинку встановимо після перемоги». Лише 17,9% (188 респондентів) вважають, що ялинку треба встановити, бо люди не повинні відмовлятись від свят через ворога.

«Центральної ялинки на площі в цьому році ми встановлювати не будемо. Ми не хочемо забирати свято у дітей, тому, швидше за все, локальні декорації будуть встановлені біля Народного дому, де діти ходять на гуртки і зможуть відчути святкову атмосферу і зробити фото», – сказав міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Рада Жидачівської міської територіальної громади наприкінці листопада ухвалила документ з назвою «Про встановлення новорічної ялинки». У цьому короткому документі зазначено, що цьогоріч центральної ялинки в Жидачеві не буде.

У Бориславі цього року теж не буде центральної ялинки. Про це повідомив міський голова Ігор Яворський. Він послався не на опитування, а на християнські традиції.

«Коли в країні війна і щоденно гинуть мирні люди, українські захисники, вважаю, що встановлювати новорічне дерево в центрі це, як мінімум, не доречно. За християнськими традиціями, коли помирає близька людина, ялинку в будинку не ставлять. І ми не будемо! Наша громада – як одна велика родина», – написав Ігор Яворський у Facebook.

Утім, на центральній площі міста встановлять різдвяну шопку і дідух – символи Різдва і «нескореності українського народу».

Шопка і резиденція святого Миколая для дітей будуть також у центрі Славська. А ялинки – не буде.

«По-перше, це значно зекономить електроенергію, а це зараз дуже важливо. По-друге, поки в країні війна і щодня гинуть наші захисники та мирні люди, це, щонайменше, не доречно», – ідеться в повідомленні Славської селищної ради.

Сколівська міська рада також вирішила не встановлювати цьогоріч на вулицях громади «атрибутів різдвяно-новорічних свят» після опитування мешканців громади.

«Інформуємо, що з міського бюджету коштів на відзначення різдвяно-новорічних свят не виділялось. Натомість Сколівська міська рада активно й безперервно підтримує Збройні сили України. Тож спільно акумулюватимемо зусилля задля перемоги. Буде перемога, буде святкування», – ідеться в повідомленні Сколівської міськради.

Також від центральної ялинки відмовилась Великомостівська громада.

«Ми вирішили цього року не встановлювати та не прикрашати на центральній площі міста ялинку. Сподіваємося, що ви підтримаєте це рішення», – ідеться в повідомленні на сторінці громади у Facebook.