Онкохворі діти стали головними героями церемонії відкриття нової клініки у Львові

У Львові відкрили 15 лютого нову клініку дитячої онкології і трансплантації кісткового мозку на базі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, де безкоштовно лікуватимуть дітей зі всіх областей західного регіону України. Через запізнення на церемонію відкриття голови Львівської облради Ірини Гримак, онкохворі діти самі перерізали урочисту стрічку.

Спершу планувалося, що стрічку на відкритті клініки переріжуть діти, які вже побороли онкологічне захворювання і ті, які зараз лікуються, а також голова ЛОДА Максим Козицький і голова Львівської облради Ірина Гримак. Проте у цей час Ірина Гримак була на літургії у військовому Храмі Стрітення Господнього УГКЦ, де вшановували пам'ять загиблих воїнів-афганців, і запізнювалась на відкриття клініки. Після кількахвилинного очікування Максим Козицький запронував нікого не чекати і аби діти самі перерізали стрічку, адже ця клініка відкривається саме для них, що вони з радістю зробили.

У новій клініці відтепер надаватимуть повний цикл медичної допомоги дітям, хворим на рак: від діагностики до трансплантації кісткового мозку.

Згідно зі статистикою, щороку щонайменше 200 дітей та підлітків в Україні потребують трансплантації кісткового мозку, з них приблизно 50-75 – мешканці західного регіону. У новій клініці спершу планують проводити 15-20 пересадок на рік, а за два-три роки вийти на 50 трансплантацій щороку.

Як виглядає нова клініка?

Клініка дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку розташувалася на шостому поверсі Центру, де лікарняні палати реконструювали під два сучасні трансплантаційні бокси з потужною системою вентиляції і фільтрації, палату інтенсивної терапії, процедурну. Бокси, де діти перебуватимуть після трансплантації, специфічні. В них має бути максимальний рівень стерильності і все у них спеціально створено для того, аби діти могли бути у безпеці тривалий час після трансплантації, адже перед пересадкою у них потужною хіміотерапією вбивають власний кістковий мозок і такі діти дуже легко можуть підхопити будь-яку інфекцію.

Ламінарна вентиляційна система з високим класом герметичності забезпечить стерильність приміщень

Ініціатива створити таку клініку належить лікарям Центру. Їхню ідею підтримав БФ «Запорука», який знайшов благодійників в Італії, готових вкласти гроші у створення такого центру. БФ Італії Rosa Pristina і Soleterre виділили 500 тис. доларів. Згодом до цього проекту підключилася держава, обласна рада, благодійні фонди Львова. Загалом відкриття такої клініки у Львові коштує понад 40 млн грн: 45% – кошти благодійників, 55% – кошти держави.

За допомогою цього обладнання забирають стовбурові клітини у пацієнта чи донора

Для хворих дітей пересадка кісткового мозку вона буде безкоштовною, точніше, за пересадку лікарні платитимуть із коштів держбюджету. Орієнтовна вартість – 2 – 2,5 млн грн, залежно від типу трансплантації. За кордоном такі операції коштують вдвічі більше.

У боксі, де перебуває пацієнт після трансплантації, усе має бути стерильне

Першу пересадку планують провести уже навесні цього року. Спершу у клініці планують проводити 15-20 трансплантацій на рік, а за два-три роки вийти на 50 пересадок щороку. Саме стільки дітей із західних областей згідно зі статистикою потребує трансплантацій кісткового мозку.