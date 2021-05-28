Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Кабінет міністрів прийняти нормативно-правовий акт, який регулюватиме відшкодування збитків від безплатних перевезень пільговиків. Про це у п’ятницю, 28 травня, повідомляє прес-служба ОАСК.

Окрім цього суд визнав протиправною бездіяльність Кабміну щодо неприйняття такого документу в порушення статті закону «Про транспорт».

«ОАСК вважає, що бездіяльність уряду, в цьому випадку є протиправною, оскільки полягає у не вчиненні ним юридично значущих дій, що має своїм наслідком порушення прав автомобільних перевізників на відповідне відшкодування та створює ознаки правової невизначеності, як органів місцевого самоврядування, так і автомобільних перевізників», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили у суді, позов із такими вимогами надійшов до ОАСК у вересні 2020 року.

Зауважимо, що згідно з даними Державної регуляторської служби, місцеві органи влади не мають правових підстав для розробки та затвердження власних положень, порядків, методичних рекомендацій щодо врегулювання питань проведення розрахунків компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним транспортом.

Порядок відшкодування автомобільним перевізникам за пільговий проїзд визначається на договірних засадах між замовником та перевізником відповідно до актів Кабміну. Тому органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади не можуть своїми рішеннями затверджувати компенсації за пільговий проїзд.

Крім того, органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади згідно із Законом України «Про автомобільний транспорт» зобов’язані надавати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до закону.

Відносини між органами влади та автомобільними перевізниками, що здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах, які не виходять за межі території області, визначаються договором про організацію перевезень пасажирів, у якому і встановлюються види та обсяги перевезень, а також механізм виплати компенсації.