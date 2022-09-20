Станції супутникового зв’язку передали лікарням безкоштовно

12 лікарень Львівщини забезпечать супутниковим інтернетом Starlink. Львівська облрада на засіданні у вівторок, 20 вересня, дала згоду на прийняття з державної в комунальну власність станцій супутникового зв’язку.

Відповідно до рішення обласних депутатів, станції супутникового зв’язку передані з державної (в особі МОЗ) у комунальну власність безоплатно, при цьому облрада зобов’язалася використовувати майно за призначенням і не відчужувати в приватну власність.

Супутниковим інтернетом забезпечать такі медичні заклади:

Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня

Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики

Львівський регіональний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр

Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня

Львівський обласний клінічний перинатальний центр

Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр

Львівський обласний клінічний діагностичний центр

Львівський обласний центр служби крові

Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр

Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи

Львівське обласне патологоанатомічне бюро

Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень.

Українським лікарням та медичним установам почали передавати станції супутникового інтернету Starlink американської компанії SpaceX навесні цього року. Завдяки терміналам StarLink лікарні матимуть безперебійний доступ до супутникового інтернету. У разі перебоїв зі зв’язком кожна станція зможе роздавати якісний Wi-Fi на десятки пристроїв.