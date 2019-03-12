Облгази Фірташа намагаються зірвати монетизацію субсидій, не виставляючи рахунки споживачам
У «Нафтогазі» запідозрили газзбути в махінаціях, на підприємствах усі звинувачення відкидають
«Нафтогаз України» заявляє, що причиною затримки рахунків за газ за лютий може бути спроба зірвати монетизацію субсидій. Про це повідомляється на сторінці НАК «Нафтогаз» у Facebook.
«Споживачі, яких обслуговують облгаззбути Фірташа, почали питати нас: а де ж рахунки за лютий? Від послуг «Укрпошти» компанія, кажуть, відмовилася, на заміну нікого не знайшла, тому хто і як рознесе цього місяця паперові рахунки невідомо. В електронному кабінеті створити рахунок неможливо, система на технічних роботах», - йдеться у повідомленні.
У «Нафтогазі» висунули припущення, що таким чином в установах можуть щось «крутити» з нормами, температурними умовами або рекомендованими платежами. Водночас у компанії зазначили, що причиною може бути намагання зірвати монетизацію субсидій.
«Від цього місяця вже стартувала монетизація субсидій. Гроші вперше отримали люди, а не газзбути. Це правильний цивілізований підхід. Він спонукає людей розумно споживати газ і ставить отримувачів субсидій по один бік з активістами ОСББ, які прагнуть утеплити свій будинок і платити менше. Це вимога закону, ухваленого усіма фракціями Верховної Ради. А ще через це недобросовісні збути можуть втратити частину своїх чорних доходів. Бо коли субсидія віртуальна, то яка субсидіантам різниця, скільки в рахунок записали? А тепер вже ні. Що зекономив - твоє», - додали у НАК.
Зокрема, у «Нафтогазі» вважають, що знищити монетизацію можна, «якщо розказати, що люди нездатні платити самостійно, давайте, мовляв, повернемося до старої системи».
«Для цього треба зробити видимість поганих розрахунків і голосно про це сказати зі свого каналу. А нема рахунків - нема розрахунків. 104.ua, щиро сподіваємося, що ваша система скоро прийде в норму і що люди отримають свої рахунки вчасно. Бо ж виставляти коректно рахунки - це єдина функція ваших збутів і єдине виправдання існування вас у ПСО», - резюмували у компанії.
Доповнено та оновлено: 11.50 Водночас, в Регіональній Газовій Компанії (РГК), яка надає послуги з юридичного та технологічного консалтингу 19 газорозподільним компаніям та постачальникам газу в 16 регіонах країни, повідомили ZAXID.NET, що повідомлення «Нафтогазу» є неправдивим, а сама компанія насправді підтримує монетизацію субсидій.
У компанії вважають, що «такий піар-хід є спробою відволікти суспільство від провалу державної програми нарощування видобування газу, корупційних та кадрових непорозумінь всередині монопольної групи «Нафтогаз» та корупційних оборудок». Водночас в РГК не пояснили, чому не виставляють платіжки за газ. Поширену «Нафтогазом» інформацію в компанії не спростували і не підтвердили.
Нагадуємо, раніше НАК «Нафтогаз України» закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.