Облгази Фірташа намагаються зірвати монетизацію субсидій, не виставляючи рахунки споживачам

Українці масово скаржаться на відсутність рахунків за газ, що може призвести до зриву монетизації субсидії

«Нафтогаз України» заявляє, що причиною затримки рахунків за газ за лютий може бути спроба зірвати монетизацію субсидій. Про це повідомляється на сторінці НАК «Нафтогаз» у Facebook.

«Споживачі, яких обслуговують облгаззбути Фірташа, почали питати нас: а де ж рахунки за лютий? Від послуг «Укрпошти» компанія, кажуть, відмовилася, на заміну нікого не знайшла, тому хто і як рознесе цього місяця паперові рахунки невідомо. В електронному кабінеті створити рахунок неможливо, система на технічних роботах», - йдеться у повідомленні.

У «Нафтогазі» висунули припущення, що таким чином в установах можуть щось «крутити» з нормами, температурними умовами або рекомендованими платежами. Водночас у компанії зазначили, що причиною може бути намагання зірвати монетизацію субсидій.

«Від цього місяця вже стартувала монетизація субсидій. Гроші вперше отримали люди, а не газзбути. Це правильний цивілізований підхід. Він спонукає людей розумно споживати газ і ставить отримувачів субсидій по один бік з активістами ОСББ, які прагнуть утеплити свій будинок і платити менше. Це вимога закону, ухваленого усіма фракціями Верховної Ради. А ще через це недобросовісні збути можуть втратити частину своїх чорних доходів. Бо коли субсидія віртуальна, то яка субсидіантам різниця, скільки в рахунок записали? А тепер вже ні. Що зекономив - твоє», - додали у НАК.

Зокрема, у «Нафтогазі» вважають, що знищити монетизацію можна, «якщо розказати, що люди нездатні платити самостійно, давайте, мовляв, повернемося до старої системи».

«Для цього треба зробити видимість поганих розрахунків і голосно про це сказати зі свого каналу. А нема рахунків - нема розрахунків. 104.ua, щиро сподіваємося, що ваша система скоро прийде в норму і що люди отримають свої рахунки вчасно. Бо ж виставляти коректно рахунки - це єдина функція ваших збутів і єдине виправдання існування вас у ПСО», - резюмували у компанії.

Доповнено та оновлено: 11.50 Водночас, в Регіональній Газовій Компанії (РГК), яка надає послуги з юридичного та технологічного консалтингу 19 газорозподільним компаніям та постачальникам газу в 16 регіонах країни, повідомили ZAXID.NET, що повідомлення «Нафтогазу» є неправдивим, а сама компанія насправді підтримує монетизацію субсидій.

У компанії вважають, що «такий піар-хід є спробою відволікти суспільство від провалу державної програми нарощування видобування газу, корупційних та кадрових непорозумінь всередині монопольної групи «Нафтогаз» та корупційних оборудок». Водночас в РГК не пояснили, чому не виставляють платіжки за газ. Поширену «Нафтогазом» інформацію в компанії не спростували і не підтвердили.

Нагадуємо, раніше НАК «Нафтогаз України» закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.