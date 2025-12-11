НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Національний банк вшосте поспіль залишає облікову ставку на рівні 15,5%. Регулятор пояснив, що це допоможе зберегти привабливість гривневих інструментів і стабільність валютного ринку на тлі актуальних інфляційних ризиків. Про це йдеться на сайті НБУ.

У листопаді інфляція сповільнилася до 9,3%, що трохи нижче прогнозу Нацбанку. Така динаміка стала можливою завдяки збільшенню пропозиції продуктів після рекордного врожаю. Водночас в НБУ зауважили, що інфляційні очікування бізнесу та населення залишаються високими, а увага до теми зростання цін – посилюється.

Регулятор прогнозує подальше, хоча й помірне, зниження інфляції найближчими місяцями. Ціль НБУ незмінна – поступово повернути інфляцію до 5%. А в разі посилення проінфляційних ризиків, зокрема через невизначеність зовнішнього фінансування, НБУ готовий утриматися від подальшого пом’якшення монетарної політики або навіть посилити її. Якщо ж ризики зменшаться, регулятор зможе повернутися до планового зниження ставки відповідно до жовтневого макропрогнозу.

Зауважимо, що облікова ставка є ключовою для вартості грошей у країні, адже вона впливає на відсотки за кредитами і депозитами. Після початку повномасштабної війни ставку підняли з 10% до 25%, і на цьому рівні вона залишалась до липня 2023 року.

Згодом НБУ почав поступове зниження, і в грудні 2023 року ставка впала до 15%. У березні 2024 року зниження продовжили, однак у грудні регулятор знову підвищив ставку. З березня 2025 року вона утримується на рівні 15,5%.