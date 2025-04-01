Санітарна обрізка куща дає можливість йому оновитися та запустити процеси нарощування пагонів та суцвіть

Гортензія відома своїми великими та пишними суцвіттями, але без належного догляду вони можуть залишатися дрібними. ProstoWay розповідає, як правильно виконати весняну обрізку.

Як доглядати за гортензією навесні

Щоб гортензія активно росла та цвіла, слід виконати правильну обрізку. Для цього вам знадобиться секатор, який потрібно продезінфікувати. Потім виконайте такі дії:

Видаліть всі тонкі гілки, які з’явились на основних пагонах. Видаліть підмерзлі та сухі пагони. Великі гілки потрібно обрізати, відрахувавши 2-3 бруньки (зріз над брунькою 0,5 см). Гілки, які ростуть всередину куща, також варто вирізати.

Санітарна обрізка куща дає можливість йому оновитися та запустити процеси нарощування пагонів та суцвіть. Також ця процедура допомагає омолоджувати кущ та підтримувати його декоративність.