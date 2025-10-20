Обрізання малини восени: що зробити в жовтні, щоб зібрати вчетверо більше ягід
Жовтень – це саме той період, коли малинові кущі потребують особливої уваги. Правильно проведене обрізання восени не лише готує рослину до зими, а й впливає на кількість та якість ягід наступного літа. Як правильно обрізати малину, пише ТСН.
Чому не варто зволікати
Осіння обрізка дозволяє уникнути багатьох проблем: загущення, розвитку хвороб, поширення шкідників. Окрім цього, правильне формування куща – запорука того, що він не вимерзне й навесні швидко відновиться. Затягувати процедуру не варто, оптимальний час для обрізання в більшості регіонів припадає саме на жовтень, коли вже зібрано останні ягоди, але ще не настали серйозні морози.
Як обрізати малину восени правильно
Щоб малина добре перезимувала й дала потужний старт навесні, обрізання слід проводити за певною схемою:
Повністю зрізайте ті пагони, які плодоносили цього року. Вони вже не принесуть користі, зате забиратимуть живлення.
Вилучайте тонкі, слабкі, покручені чи пошкоджені гілки. Їх залишати немає сенсу, плоди на них будуть дрібними або взагалі не зав’яжуться.
Із сильних цьогорічних пагонів залишайте лише 7-9 на кущ. Це дозволить кущу не перевантажуватися і зосередитися на якості врожаю.
Вкорочуйте залишені пагони на 15-20 сантиметрів. Зріз варто робити під кутом, трохи вище за бруньку.
Усі обрізки необхідно зібрати та винести з ділянки. Найкраще – спалити, щоб уникнути поширення можливих хвороб.