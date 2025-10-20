Осіння обрізка дозволяє уникнути багатьох проблем

Жовтень – це саме той період, коли малинові кущі потребують особливої уваги. Правильно проведене обрізання восени не лише готує рослину до зими, а й впливає на кількість та якість ягід наступного літа. Як правильно обрізати малину, пише ТСН.

Чому не варто зволікати

Осіння обрізка дозволяє уникнути багатьох проблем: загущення, розвитку хвороб, поширення шкідників. Окрім цього, правильне формування куща – запорука того, що він не вимерзне й навесні швидко відновиться. Затягувати процедуру не варто, оптимальний час для обрізання в більшості регіонів припадає саме на жовтень, коли вже зібрано останні ягоди, але ще не настали серйозні морози.

Як обрізати малину восени правильно

Щоб малина добре перезимувала й дала потужний старт навесні, обрізання слід проводити за певною схемою: