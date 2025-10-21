Найбільші й найсмачніші ягоди формуються на дворічних та трирічних пагонах

Правильна обрізка аґрусу – один із ключових факторів рясного плодоношення та довголіття куща. Завдяки регулярному догляду ви зможете не лише зберегти врожайність, а й уникнути проблем із хворобами та шкідниками. Як правильно це зробити, пише «Флористікс».

Основні принципи формування куща

Перші п’ять років життя кущ формують поступово. Щороку залишають по 4-5 сильних гілок, які й стають основою для плодоношення. У результаті до п’ятого року на кущі має бути приблизно 20-25 гілок різного віку.

Після п’ятого року старі пагони видаляють, саме вони найчастіше втрачають продуктивність і стають вразливими до грибкових захворювань та шкідників.

Легко орієнтуватися за кольором гілок:

світлі гілки – цьогорічні;

темніші з розгалуженням – старші.

Визначити вік допомагає структура пагону – чим більше розгалужень, тим старша гілка.

Що робити з занедбаним кущем

Якщо аґрус давно не обрізали, починають із радикального очищення:

Вирізають усю прикореневу поросль, залишаючи лише кілька міцних цьогорічних пагонів (4-5 штук). Видаляють гілки, що лежать на землі або загущують кущ. Усі гілки старші за 5 років також підлягають обрізці.

Після обрізки має залишитися здоровий каркас з молодих і середнього віку гілок. Вкорочувати пагони не потрібно, головне прибрати зайве й старе.

Скільки гілок має бути на кущі

Оптимальна кількість пагонів на одному дорослому кущі від 20 до 25. Таке навантаження дозволяє рослині отримувати достатньо світла та поживних речовин, не витрачаючи сили на підтримку непродуктивних гілок.

Які гілки плодоносять найкраще

Найбільші й найсмачніші ягоди формуються на дворічних та трирічних пагонах. Саме їх варто берегти при обрізці, адже вони забезпечують максимальний урожай.