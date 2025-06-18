Ніколи не проводьте обрізку під час дощу або одразу після нього

Обрізування винограду – це одна з ключових процедур у догляді за лозою, від якої залежить не лише зовнішній вигляд куща, а й кількість і якість врожаю. Однак навіть досвідчені виноградарі іноді припускаються помилок, які можуть негативно позначитися на розвитку рослини. Чого варто уникати під час обрізування, пише Ua.Новини.

Видалення плідних пагонів

Іноді виноградарі помилково обрізають пагони, які вже давали врожай у минулому сезоні. Хоча здається, що ці гілки вже відпрацювали, насправді вони ще можуть плодоносити кілька сезонів. Важливо вміти відрізняти старі й виснажені гілки від продуктивних – ті, що мають живу деревину, бруньки й хорошу структуру, слід залишати.

Зайве обрізання – шкода, а не користь

Ще одна крайність – це надмірне обрізування. Зрізавши забагато пагонів, ми позбавляємо рослину не лише листя, яке потрібне для фотосинтезу, а й потенційних точок росту для майбутніх плодів. Замість очікуваного оздоровлення лоза слабшає, врожайність падає, а відновлення затягується. Завжди дотримуйтесь балансу: обрізайте лише те, що справді зайве або старе.

Недостатня обрізка – хаос у кроні

На протилежному боці – недостатня обрізка. Якщо не прорідити кущ, то пагони почнуть загущуватись, переплітатися, перекривати одне одному світло й повітря. Це ідеальне середовище для появи грибкових захворювань і шкідників. Крім того, загущені кущі гірше вентилюються, що знижує якість ягід і провокує загнивання.

Обрізка вологих пагонів

Ніколи не проводьте обрізку під час дощу або одразу після нього. Волога тканина пагонів легко травмується, а відкриті зрізи в таких умовах стають ідеальним місцем для проникнення інфекцій. Проводьте обрізку лише в суху, бажано прохолодну погоду, щоб мінімізувати ризики зараження.

Ігнорування сухих пагонів

Навіть якщо кущ здається здоровим, сухі, мертві гілки можуть залишатись на лозі, погіршуючи її зовнішній вигляд і, головне, заважаючи поживним речовинам надходити до активних частин рослини. Сухі пагони не лише марні, а й небезпечні – вони стають резервуаром для грибків та інших хвороботворних організмів. Видаляйте їх обов’язково.

Пізнє осіннє обрізування

Обрізати лозу надто пізно – ще одна помилка, що шкодить винограду. Коли температура вже опустилася нижче нуля, а кущ увійшов у період глибокого сну, обрізка може викликати мікротравми, які не встигнуть загоїтися до морозів. В результаті тканини пошкоджуються, і рослина гірше переживає зиму. Найкраще завершувати обрізку до початку стійких холодів, коли денна температура ще тримається в межах +5+10°С.