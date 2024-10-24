Восени потрібно буде провести три обробки

Восени для лохини рекомендується провести декілька обробок для захисту від хвороб. Це зазвичай роблять у кінці вересня або в жовтні, коли листя на кущах червоніє. Детальну схему обробок пояснює ProstoWay.

Схема обприскування

Найбільше потерпає лохина від грибкових хвороб, таких як рак стебла, засихання гілок (фомопсис), сіра гниль (ботритіс), моноліоз плодів, фізалспороз, біла плямистість (септоріоз) і подвійна плямистість. Слід знати, що майже всі грибкові хвороби садової лохини провокуються застоєм вологи в корінні рослини, котрий виникає через неправильний полив або недостатню водопроникність ґрунту. Тому восени, особливо у період тривалих дощів, потрібно провести 3 основні обробки, щоб захистити свої кущі.

Восени потрібно буде провести три обробки. Для лохини в цьому періоді потрібні препарати з вмістом міді.

Перша обробка повинна бути фунгіцидами на основі міді з концентрацією 1%. Далі концентрація поступово збільшується.

Через два тижні проводиться повторна обробка тим самим препаратом, але з концентрацією 2%. І ще через 2 тижні вона повинна становити 3%.

Кущам лохини така обробка потрібна з двох причин: