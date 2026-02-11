Поролон довго зберігає свою структуру і не руйнується швидко у вологому середовищі

Перелив – одна з найпоширеніших причин загибелі кімнатних рослин. Надлишок вологи часто накопичується непомітно, особливо у перехідний період, коли змінюється температура в приміщенні. Через це коріння починає гнити, а рослина поступово втрачає силу. Проте існує простий спосіб зменшити ризик перезволоження за допомогою звичайної речі, яка знайдеться на кожній кухні. Про нього пише Storinka.

Чому перелив такий небезпечний

Коли вода застоюється у нижній частині горщика, коренева система не отримує достатньо повітря. Верхній шар ґрунту може виглядати сухим, але всередині вже створюються умови для розвитку гнилі. Особливо часто це трапляється навесні, коли опалення вимикають і земля просихає повільніше. Саме тому важливо забезпечити ефективний дренаж.

Незвичне, але дієве рішення

Замість традиційного керамзиту деякі квітникарі використовують звичайну губку для миття посуду. Під час пересадки її кладуть на дно горщика. Поролон здатний вбирати надлишкову вологу, запобігаючи застою води біля коріння. Якщо ж ґрунт пересохне, рослина зможе поступово використати запасену в губці воду.

Переваги такого способу

Поролон довго зберігає свою структуру і не руйнується швидко у вологому середовищі. Він допомагає підтримувати баланс між зволоженням і доступом повітря до кореневої системи. Важливо обирати губку без барвників та ароматизаторів, щоб уникнути потрапляння зайвих речовин у ґрунт.