Офіс президента пропонує заборонити купівлю сигарет, алкоголю та інших підакцизних товарів за готівку. Про це на брифінгу 24 січня повідомив заступник керівника ОП Ростислав Шурма.

За його словами, акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи, яку просуває ОП.

«Ми розглядаємо підвищення оподаткування шкідливого споживання. Це тютюн, алкоголь і викопне паливо. В межах реформи ми будемо приводити ставки податків до середньоєвропейських рівнів», – сказав Ростислав Шурма.

Він додав, що підвищення акцизів відбуватиметься в комплексі з покращенням адміністрування податків. Зокрема, в Україні планують запровадити електронний акциз.

«Ми плануємо дві фундаментальних зміни. Перше – це електронний акциз. Не допотопні акцизні марки, які клеються на пачки, а унікальний QR-код. Щоб ця система запрацювала, нам потрібно перевести розрахунки за підакцизні товари виключно в безготівковий формат, тобто в оплату карткою», – додав заступник керівника ОП.

Такий формат частково вже вдалося випробувати під час паливної кризи навесні 2022 року, коли всі постачальники пального перевели клієнтів на оплати картками і на оплати через застосунок.

Нагадаємо, в серпні 2022 Офіс президента запропонував нову концепцію податкової реформи, яка передбачає зниження податків. Модель отримала назву «10-10-10»: 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО і 10% – ПДВ. Однак подальший розгляд цієї реформи відклали.