Якщо рослини постійно перебувають під впливом холодного повітря, вони можуть ослабнути

У розпал огіркового сезону багато городників помічають неприємні зміни — зав’язі жовтіють, а самі плоди виглядають неприродно викривленими. Щоб виправити ситуацію, потрібно насамперед з’ясувати причину, яка заважає нормальному розвитку врожаю. Чому огірки деформуються і як це передбачити, пише Ukr.Media.

Що може спричинити жовтіння і деформацію огірків

Протяги в теплиці чи на грядках. Якщо рослини постійно перебувають під впливом холодного повітря, вони можуть ослабнути, а плоди – почати жовтіти та втрачати форму.

Надто густе висадження. Коли огірки посаджені занадто близько, їм бракує світла, що також негативно позначається на формуванні плодів.

Неправильний полив. Особливо шкідлива для огірків холодна вода. Вона викликає стрес у рослини, внаслідок чого плоди закручуються.

Якщо всі вищезгадані фактори виключено, а огірки все ще викривляються, цілком ймовірно, що їм бракує калію. У цьому випадку рослинам допоможе підживлення на основі деревної золи.

Як зробити зольний розчин

У відро (10 л) теплої води додайте склянку золи. Добре перемішайте і дайте настоятись кілька годин. Спочатку полийте рослини простою теплою водою, а потім під кожен кущ влийте приблизно по літру зольного настою.

Якщо навіть після цього ситуація не покращується, спробуйте калійне добриво. Розчиніть 1 столову ложку сульфату калію у 10 літрах води й використайте для прикореневого поливу.

Такі прості заходи допоможуть не лише виправити форму плодів, а й підтримати загальний стан огіркових кущів протягом усього сезону.