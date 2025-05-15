Щоб уникнути неприємностей після висадки, важливо заздалегідь провести обробку розсади

Перед тим як перенести розсаду огірків у відкритий ґрунт, варто подбати про її стійкість до хвороб. Однією з найбільш підступних є переноспороз (або несправжня борошниста роса) – грибкова інфекція, яка дуже швидко поширюється й вражає всю надземну частину рослини. Побороти її після зараження складно, тому досвідчені городники наголошують: профілактика – найкраща стратегія. Детальніше про це розповідають на YouTube-каналі «Наша Дача»

Щоб уникнути неприємностей після висадки, важливо заздалегідь провести обробку розсади. Для обробки городники можуть використати препарати на основі фунгіцидів, наприклад, «Магнікор» або подібні засоби, які часто вже є в домашньому арсеналі. Основне правило – точне дотримання інструкцій виробника, щоб уникнути передозування та забезпечити максимальний захист.

Інструкція з профілактичної обробки:

підготуйте розчин відповідно до рекомендацій на упаковці препарату;

полийте кожну рослину під корінь приблизно 100 мл розчину;

найкраще проводити обробку за 2-3 дні до висадки або одразу після переносу у відкритий ґрунт.

Ця проста процедура суттєво знижує ймовірність розвитку хвороби і допомагає виростити здорові, міцні огірки. Зрештою, правильна підготовка – це перший крок до багатого врожаю.