Окрім Олександра Лукашенка, олімпійський комітет запровадив санкції проти його сина Віктора

Міжнародний олімпійський комітет заборонив Олександру Лукашенко, який є керівником національного комітету Білорусі, брати участь у Олімпійських іграх. Про це у понеділок, 7 грудня, повідомило інформагенство Reuters.

Окрім Олександра Лукашенка, під санкції потрапили ще двоє білоруських чиновників, серед яких його син Віктор, який є першим віце-президентом національного олімпійського органу. МОК прийняв це рішення через скарги білоруських спорстменів, які вимагали термінових заходів через політичну дискримінацію та ув’язнення з боку влади Лукашенка.

«МОК дійшов висновку, що нинішнє керівництво належним чином не захистило білоруських спортсменів від політичної дискримінації в рамках НОК, їх федерацій-членів або спортивного руху», – заявив президент комітету Томас Бах, уточнивши, що введені санкції є тимчасовими.

Окрім заборони відвідування, МОК також заморозив будь-які платежі в національному комітеті та виплачуватиме стипендії для підготовки в Олімпіаді безпосередньо білоруським спортсменам.

Нагадаємо, що протести в Білорусі почалися 9 серпня після президентських виборів. ЦВК Білорусі заявила про перемогу Лукашенка, який, за офіційною версією, набрав понад 80% голосів виборців. Сотні тисяч білорусів у різних містах країни відтоді виходять на протести. Їх затримують, катують і арештовують силовики. За час протестів кілька людей загинули, багато перебувають у лікарнях після побиття.

Таємна інавгурація Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня у Мінську. Попередньо білоруська влада не анонсувала дати її проведення. Після проведення церемонії Лукашенка тисячі людей у Мінську вийшли на протест, поліція затримувала людей, застосувавши при цьому водомети.