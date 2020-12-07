Олександру Лукашенку заборонили відвідувати Олімпійські ігри
Міжнародний олімпійський комітет наклав санкції на білоруських чиновників
Міжнародний олімпійський комітет заборонив Олександру Лукашенко, який є керівником національного комітету Білорусі, брати участь у Олімпійських іграх. Про це у понеділок, 7 грудня, повідомило інформагенство Reuters.
Окрім Олександра Лукашенка, під санкції потрапили ще двоє білоруських чиновників, серед яких його син Віктор, який є першим віце-президентом національного олімпійського органу. МОК прийняв це рішення через скарги білоруських спорстменів, які вимагали термінових заходів через політичну дискримінацію та ув’язнення з боку влади Лукашенка.
«МОК дійшов висновку, що нинішнє керівництво належним чином не захистило білоруських спортсменів від політичної дискримінації в рамках НОК, їх федерацій-членів або спортивного руху», – заявив президент комітету Томас Бах, уточнивши, що введені санкції є тимчасовими.
Окрім заборони відвідування, МОК також заморозив будь-які платежі в національному комітеті та виплачуватиме стипендії для підготовки в Олімпіаді безпосередньо білоруським спортсменам.
Нагадаємо, що протести в Білорусі почалися 9 серпня після президентських виборів. ЦВК Білорусі заявила про перемогу Лукашенка, який, за офіційною версією, набрав понад 80% голосів виборців. Сотні тисяч білорусів у різних містах країни відтоді виходять на протести. Їх затримують, катують і арештовують силовики. За час протестів кілька людей загинули, багато перебувають у лікарнях після побиття.
Таємна інавгурація Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня у Мінську. Попередньо білоруська влада не анонсувала дати її проведення. Після проведення церемонії Лукашенка тисячі людей у Мінську вийшли на протест, поліція затримувала людей, застосувавши при цьому водомети.
Відразу після церемонії низка держав, зокрема Україна, Велика Британія, Словаччина, Німеччина, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія та Данія, не визнала легітимність Лукашенка. Таку ж позицію зайняли США та Канада.