Розклад Олімпійських ігор на 29 липня

Третій день змагань на Олімпійських іграх-2024 має бути багатообіцяючим для українських спортсменів. За медалі змагатимуться, зокрема, бронзова призерка минулої Олімпіади дзюдоїстка Дарʼя Білодід, олімпійський чемпіон 2016 року гімнаст Олег Верняєв, багаторазовий чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату світу гімнаст Ілля Ковтун, наймолодший чемпіон Європи в історії зі стрибків у висоту Олексій Середа.

Детальний розклад медальних змагань на 29 липня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 29 липня, фінали:

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).