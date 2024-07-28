Фехтування, гімнастика, дзюдо: які медалі будуть розігрувати на Олімпіаді-2024 28 липня
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Третій день змагань на Олімпійських іграх-2024 має бути багатообіцяючим для українських спортсменів. За медалі змагатимуться, зокрема, бронзова призерка минулої Олімпіади дзюдоїстка Дарʼя Білодід, олімпійський чемпіон 2016 року гімнаст Олег Верняєв, багаторазовий чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату світу гімнаст Ілля Ковтун, наймолодший чемпіон Європи в історії зі стрибків у висоту Олексій Середа.
Детальний розклад медальних змагань на 29 липня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань на 29 липня, фінали:
- 10:30 – Стрільба (пневматична гвинтівка, 10 метрів, жінки)
- 12:00 – Кінний спорт (командне триборство, конкур, чоловіки та жінки)
- 12:00 – Стрибки у воду (синхронна вишка 10 метрів, чоловіки; Кирило Болюх, Олексій Середа)
- 13:00 – Стрільба (пневматична гвинтівка 10 метрів, чоловіки)
- 15:10 – Маунтинбайк (крос-кантрі, чоловіки; Олександр Гудима)
- 16:00 – Кінний спорт (особисте триборство, конкур, чоловіки та жінки)
- 17:00 – Дзюдо (жінки до 57 кілограмів, чоловіки до 73 кілограмів; потенційно Дар'я Білодід)
- 17:48 – Стрільба з лука (матч за бронзу, команди, чоловіки)
- 18:11 – Стрільба з лука (фінал, команди, чоловіки)
- 18:20 – Веслувальний слалом (каное-одиночки, чоловіки)
- 18:30 – Спортивна гімнастика (команди, чоловіки; Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв)
- 21:30 – Плавання (400 м комплексним стилем, жінки)
- 21:40 – Плавання (200 м вільним стилем, чоловіки)
- 21:50 – Фехтування (на шпагах, за бронзу, жінки; потенційно Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька)
- 22:15 – Фехтування (на рапірах, за бронзу, чоловіки)
- 22:19 – Плавання (100 метрів на спині, чоловіки)
- 22:25 – Плавання (100 метрів брасом, жінки)
- 22:41 – Плавання (200 метрів вільним стилем, жінки)
- 22:45 – Фехтування (на шпагах, жінки; потенційно Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька)
- 23:10 – Фехтування (на рапірах, чоловіки)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).