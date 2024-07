У четвертий офіційний день Олімпіади-2024 спортсмени змагаються за медалі у стрільбі, фехтуванні, плаванні, тріатлоні, настільному тенісі, спортивній гімнастиці, регбі-7, дзюдо.

Детальний розклад медальних змагань на 30 липня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 30 липня, фінали:

09:00 – Тріатлон (індивідуальні перегони; чоловіки)

10:30 – Стрільба (пневматичний пістолет, 10 м, змішана команда)

14:30 – Настільний теніс (змішаний парний розряд, за бронзу)

15:30 – Настільний теніс (змішаний парний розряд, за золото)

16:30 – Стрільба (треп, фінал, чоловіки)

17:00 – Дзюдо (чоловіки, вага до 81 кг, за бронзу і золото; жінки, вага до 63 кг, за бронзу і золото)

19:15 – Спортивна гімнастика (командний фінал, жінки)

20:00 – Регбі-7 (жінки, за бронзу)

20:30 – Фехтування (командна шпага, жінки, за бронзу і золото; потенційно збірна України)

20:45 – Регбі-7 (жінки, за золото)

21:56 – Плавання (100 м на спині, жінки, фінал)

22:02 – Плавання (800 м вільним стилем, чоловіки, фінал)

23:01 – Плавання (естафета 4х200 м вільним стилем, чоловіки, фінал)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).