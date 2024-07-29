Розклад Олімпіади-2024 у Парижі: які медалі будуть розігрувати 30 липня
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У четвертий офіційний день Олімпіади-2024 спортсмени змагаються за медалі у стрільбі, фехтуванні, плаванні, тріатлоні, настільному тенісі, спортивній гімнастиці, регбі-7, дзюдо.
Детальний розклад медальних змагань на 30 липня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань на 30 липня, фінали:
- 09:00 – Тріатлон (індивідуальні перегони; чоловіки)
- 10:30 – Стрільба (пневматичний пістолет, 10 м, змішана команда)
- 14:30 – Настільний теніс (змішаний парний розряд, за бронзу)
- 15:30 – Настільний теніс (змішаний парний розряд, за золото)
- 16:30 – Стрільба (треп, фінал, чоловіки)
- 17:00 – Дзюдо (чоловіки, вага до 81 кг, за бронзу і золото; жінки, вага до 63 кг, за бронзу і золото)
- 19:15 – Спортивна гімнастика (командний фінал, жінки)
- 20:00 – Регбі-7 (жінки, за бронзу)
- 20:30 – Фехтування (командна шпага, жінки, за бронзу і золото; потенційно збірна України)
- 20:45 – Регбі-7 (жінки, за золото)
- 21:56 – Плавання (100 м на спині, жінки, фінал)
- 22:02 – Плавання (800 м вільним стилем, чоловіки, фінал)
- 23:01 – Плавання (естафета 4х200 м вільним стилем, чоловіки, фінал)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).