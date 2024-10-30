Для порятунку онкохворої пацієнтки спеціалісти Львівського онкоцентру використали новітній метод лікування

Онкологи Львівського регіонального лікувально-діагностичного онкоцентру допомогли 71-річній пацієнтці позбутися раку сечового міхура без видалення органа. Вони застосували новітній метод лікування, який вбиває ракові клітини навіть у найскладніших випадках.

Жінка звернулася до лікарів онкоцентру зі скаргами на кров у сечі. Під час КТ- обстеження лікарі виявили поліп сечового міхура, розміром 9x7 мм. Біопсія підтвердила діагноз: рак у першій стадії, повідомили в онкоцентрі.

Пацієнтку прооперували і призначили шість курсів УРО-БЦЖ-терапії, та організм не відреагував на лікування, а від видалення сечового міхура пацієнтка відмовилася. Тож онкологи вирішили застосувати альтернативний метод HIVEC — гіпертермічну інтравезикальну хіміотерапію. І цей метод дав позитивний результат. Після шести циклів лікування повторна біопсія показала повну відсутність пухлини.

«HIVEC дозволяє нам лікувати рак сечового міхура на новому рівні. Нагрівання хіміопрепарату до 43°C підвищує його ефективність, даючи шанс на повне знищення пухлини навіть у складних випадках. Це важливий інструмент, який допомагає зберегти орган і значно покращує якість життя пацієнтів», — каже лікар-онкоуролог Максим Сабдаш.

Пацієнтку вже виписали з лікарні, вона повернулася до життя, яке мала до операції. Та жінка повинна регулярно проходити медичні огляди, аби бути впевненою, що хвороба не повернулася.