Monobank за допомогою ШІ буде зчитувати інвойси та рахунки для платежів

Monobank запровадив нову функцію для платежів за IBAN – користувачі можуть завантажувати рахунки та інвойси у різних форматах, а необхідні реквізити автоматично розпізнаватиме штучний інтелект. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, для оплати за реквізитами достатньо завантажити документ із платіжною інформацією у форматі PDF, PNG або JPEG. ШІ сам знайде серед великої кількості даних потрібні поля, після чого користувачу залишиться лише перевірити коректність заповнення.

Гороховський також нагадав про ще одну можливість: реквізити для оплати можна просто скопіювати з повідомлення та вставити у відповідне поле – система автоматично виокремить необхідні дані.

Раніше Monobank запустив спільні картки, які дозволяють ділитися доступом до свого рахунку з іншими користувачами.