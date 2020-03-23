«Ощадбанк» через карантин призупив роботу низки відділень по всій країні

У Львові банк тимчасово закрив п'ять відділень

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 15:206980

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«Ощадбанк» через карантин призупив роботу низки відділень по всій країні
фото Zaxid.net
«Ощадбанк» вирішив закрити частину відділень на час карантину

Державний «Ощадбанк» тимчасово зупинив роботу низки своїх відділень через запроваджені в країні карантинні заходи. Про це повідомила прес-служба цієї фінансової установи.

Згідно з інформацією банку, всі операції, які можна здійснювати у відділеннях, дублює сервіс «Ощад 24/7», а основні послуги для клієнтів-підприємців наявні в системі CorpLight.

«Ключові відділення банку працюватимуть, але можливі зміни в їхньому графіку роботи – скорочення часу роботи відділень, встановлення різного часу для обслуговування людей старшого віку та інших категорій клієнтів, перерви на санітарну годину. Інші відділення тимчасово призупинять роботу», – йдеться в повідомленні.

Згідно з мапою відділень, у Львові наразі призупинили роботу п'ять відділень «Ощадбанку» з 62-х. Це відділення за адресами: вул. Пекарська, 69а, вул. Личаківська, 62, вул. Городоцька, 302, вул. Стрийська, буд. 35, вул. Б. Хмельницького, 188а.

Раніше Національний банк закликав банки «забезпечити безперебійну роботу центральних офісів, дистанційних каналів обслуговування та контакт-центрів», але водночас максимально перевести взаємодію з клієнтами в онлайн.

Нагадаємо, на час карантину у Львові заборонене одночасне перебування більше 10 людей у супермаркетах, магазинах, аптеках, банках та поштових відділеннях; перевезення у громадському транспорті більше 10 пасажирів; робота магазинів та закладів харчування, окрім продуктових крамниць та аптек. Також обмежено рух транспорту.

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