Державний «Ощадбанк» скасував комісію зняття готівки у банкоматах мережі із карток інших банків. Про це у четвер, 24 листопада, повідомили у прес-службі банку.

«Для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є добра новина: відтепер ви можете зробити це у будь-якому банкоматі Ощаду без комісії. І не важливо - з картки "Ощаду" або ж з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток», – йдеться в повідомленні.

За один раз у банкоматі «Ощадбанку» можна отримати до 50 грн готівки з однієї картки на добу. Переглянути мапу розміщення банкоматів та відділень «Ощадбанку» можна за посиланням.

Зазначимо, що НБУ разом із банками впроваджують план заходів для безперервної роботи банківської системи у тривалої відсутності електропостачання. Зокрема банки затвердили перелік 760 чергових відділень у 22 областях, які працюватимуть навіть в умовах відсутності електропостачання. За необхідності ці відділення можуть стати Пунктами незламності.