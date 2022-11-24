Державний «ПриватБанк» збільшив ліміт на зняття готівки в банкоматах до 20 тис. грн за один раз. Раніше цей ліміт становив 10 тис. грн.

Як повідомили у прес-службі банку у четвер, 24 листопада, тепер українці зможуть за раз зняти у банкоматі 20 тис. грн і, за потреби, повторити операцію за три години. Раніше банк встановив ліміт 10 тис. грн на зняття готівки за раз.

«Із 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн», – йдеться у повідомленні банку.

У банку додали, що збільшення лімітів на отримання готівки дозволить клієнтам усіх банків отримати доступ до готівки через найбільшу в Україні мережу банкоматів. Наразі по всій Україні працюють понад 5 тисяч банкоматів.

Нагадаємо, у червні 2020 року «ПриватБанк» першим в Україні запровадив також послугу зняття готівки на касах торгових точок.