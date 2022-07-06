«ПриватБанк» встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій

«ПриватБанк» відсьогодні, із 6 липня, встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Насамперед це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток. Про це повідомили у прес-службі установи.

Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.

Зміни торкнуться насамперед українців, які поїхали за кордон і розплачувалися гривневими картками. Досі для них курс становив 32,79 грн за долар, тоді як курс продажу готівкової валюти «ПриватБанк» мав на рівні 35,6 грн за долар.

Як інформував ZAXID.NET, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.