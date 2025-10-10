Одним із найбільш доступних і ефективних методів боротьби зі слимаками є звичайна кава

Вологі осінні дні – справжнє свято для слимаків, але справжній головний біль для садівників. Саме в цей період троянди, які ви так дбайливо вирощували весь сезон, можуть стати легкою здобиччю для цих повзучих шкідників. На щастя, є простий і натуральний спосіб зупинити їх без шкоди для рослин. Про нього пише Telegraf.

Одним із найбільш доступних і ефективних методів боротьби зі слимаками є звичайна кавова гуща. Після приготування кави не викидайте залишки – висушіть їх і використайте як бар’єр навколо кущів. Шорстка текстура гущі неприємна для слимаків, і вони уникають таких поверхонь.

Окрім захисту від шкідників, кавова гуща позитивно впливає на ґрунт: збагачує його азотом і допомагає врівноважити кислотність. Тож ви одночасно дбаєте і про рослини, і про землю, в якій вони ростуть.

Щоб створити ефективне захисне кільце, просто розсипте суху гущу навколо кожного куща троянд. Якщо дощ змиє бар’єр, повторіть процедуру, це не займе багато часу, зате результат вас приємно здивує.