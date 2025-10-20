Дротяники краще себе почувають у кислому середовищі

Дротяники – це личинки жука-ковалика, яких часто можна знайти у ґрунті. Вони тверді, жовтуватого кольору і можуть жити під землею до п’яти років. Найбільше шкоди завдають коренеплодам, особливо картоплі, моркві та бурякам. Якщо не вжити заходів вчасно, врожай наступного року може суттєво постраждати.Що варто зробити, пише ProstoWay.

Перекопування після збору врожаю

Глибоке осіннє перекопування – один з найдієвіших способів зменшити кількість дротяників. Землю слід перекопувати на глибину близько 20-25 см. Це дозволить вивести личинок ближче до поверхні. Після перших заморозків вони загинуть від холоду або стануть легкою здобиччю для птахів. Не варто з цим зволікати – найкращий ефект дає перекопування одразу після збору останнього врожаю.

Очищення ділянки від бур’янів

Дротяники полюбляють ховатися серед коріння бур’янів, особливо пирію. Тому важливо ретельно очищати грядки. Видаляйте не лише видиму частину рослин, а й коріння. Не залишайте рослинні рештки на зиму, адже це ідеальне укриття для шкідників.

Приманки з овочів

Доступний і екологічний метод – використання природних пасток. Нарізані шматочки картоплі, буряка чи моркви потрібно закопати в землю на глибину 5-10 см. Через кілька днів викопайте їх, всередині, ймовірно, вже оселилися личинки. Зібрані приманки разом із дротяниками слід одразу знищити. Така проста дія допомагає значно зменшити їхню популяцію.

Зниження кислотності ґрунту

Дротяники краще себе почувають у кислому середовищі. Щоб ускладнити їм життя, можна внести до ґрунту вапно або деревну золу. Це не тільки зменшить кислотність, але й покращить загальну структуру ґрунту. Вносити їх потрібно восени до або після перекопування.

Посів сидератів

Після збору врожаю варто засіяти грядки гірчицею, люпином чи фацелією. Ці рослини не лише оздоровлюють ґрунт, а й відлякують дротяників. Навесні сидерати можна скосити і закласти в ґрунт як натуральне добриво.