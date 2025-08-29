Після основного збору врожаю можна посіяти чимало різноманітної зелені

Після збору основного врожаю багато городників вважають сезон завершеним. Проте навіть восени можна ефективно використати вільні грядки, висіявши холодостійку зелень. Це дозволить отримати свіжу вітамінну продукцію до самих заморозків і підготувати ґрунт до наступного сезону. Що посіяти після основного збору, пише Ukr.Media.

Що можна посіяти восени після основного врожаю

Насправді вибір досить широкий. Зокрема, можна звернути увагу на різноманітну зелень, яка встигне дати врожай до настання серйозних холодів.

Салат-латук

Цей салат не лише корисний, а й декоративний. Латук – один із найпопулярніших салатів, багатий на вітаміни. Він добре росте при температурі +10-17°C і не переносить спеку, тому вересень – ідеальний час для його посіву. Якщо холоди настануть раніше, ніж салат дозріє, його можна накрити плівкою.

Китайська капуста

На відміну від пекінської, китайська капуста формує розетку листя, а не качан. Вона краще переносить холод і добре почувається при +14-18°C. Залежно від сорту, для її дозрівання потрібно 40-60 днів.

Рукола

Рукола має виразний смак з горіхово-гірчичними нотками. Вона витримує невеликі заморозки до -5-7°C і добре росте при +14-18°C. Урожай можна збирати вже через 25-30 днів після посіву.

Шпинат

Ця культура холодостійка, полюбляє вологу й не переносить спеку, тому осінь – найкращий час для її вирощування. Шпинат досягає стиглості за 30–50 днів. Оптимальна температура для росту +15-19°C.

Крес-салат

Крес-салат швидко дозріває (всього за 12-17 днів) і має пікантний, трохи гострий смак. Він особливо соковитий і смачний саме в серпні-вересні. Добре підходить для короткого осіннього вирощування.

Салатна гірчиця

Існує кілька видів гірчиці: біла, чорна та сиза. Вона швидко росте (приблизно 2-3 тижні до збору врожаю) і витримує заморозки до -5-7°C. Якщо зібрати не всю зелень, рештки можна закопати в землю: це покращить родючість ґрунту та допоможе боротися з шкідниками.

Зелений горошок

Повторно виростити горох восени складніше, він ніжніший. Однак у сприятливу погоду (без різких перепадів температур) він також може дати врожай. Насіння проростає навіть при +1-2°C, а сходи витримують до -5°C. Оптимальна температура для росту близько +18°C.

Якщо стручки не встигнуть дозріти, молоді сходи можна перекопати разом із ґрунтом – це буде чудовим органічним добривом на наступний сезон. Те саме можна зробити й з іншими культурами, які не встигли дати врожай до морозів.