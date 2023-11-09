Розслідувачі ідентифікували росіян, які вдарили ракетою по кафе в Краматорську
Внаслідок обстрілу Краматорська 27 червня загинула письменниця зі Львова Вікторія Амеліна
Правозахисна громадська організація Truth Hounds ідентифікувала окупантів, які 27 червня 2023 року завдали ракетного удару по піцерії Ria Lounge в Краматорську і селищу Біленьке. Внаслідок обстрілу Краматорська загинули 13 людей. Серед них письменниця та документаторка воєнних злочинів 37-річна Вікторія Амеліна, яка була частиною команди Truth Hounds. За інформацією правозахисників, ракети «Іскандер-К» запустили військові з 47-ої ракетної бригади 8-ої загальновійськової армії Збройних сил РФ. Командувачем бригади є Віталій Бобирь.
«Попри присутність українських військовослужбовців того вечора в Ria Lounge, цю атаку слід кваліфікувати як воєнний злочин у вигляді невибіркового нападу. З огляду на значну руйнівну силу крилатих ракет, застосовуваних проти об'єкта, розташованого в густонаселеному районі великого міста, а також враховуючи відсутність контролю за ціллю, ми дійшли висновку, що атакувальник знав і не бажав уникати надмірної шкоди, яку могла завдати та, зрештою, завдала ця атака», – йдеться у звіті Truth Hounds.
Команда Truth Hounds зробила висновки на основі опитування свідків та потерпілих, аналіз відкритих даних, OSINT-розслідування тощо. Дослідники відкидають ймовірність того, що росіяни били по Краматорську та Біленькому С-300 та С-400, як повідомляли у поліції. У Truth Hounds зазначили, що наслідки руйнувань були б інакшими й не збігаються з фактичними наслідками обстрілу Краматорська. Крім цього, додатковим підтвердженням версії про застосування крилатої ракети «Іскандер-К» є знайдені уламки у Біленькому.
«Через відсутність схожих уламків на місці вибуху ракети, що влучила в кафе в Краматорську, не можна з такою ж певністю її ідентифікувати. Однак сукупність інших ознак, як-от: специфічний звук прольоту ракети, факт її видимості на підльоті до цілі та характер спричинених руйнувань — дає всі підстави вважати, що Краматорськ, як і Біленьке, було атаковано крилатою ракетою "Іскандер-К"», – розповіли у дослідженні.
Зазначимо, що Служба безпеки затримала корегувальника обстрілу кафе Ria Lounge у Краматорську. Чоловік був «розконсервованим» агентом спецслужб РФ й 27 червня отримав завдання знайти інформацію про роботу закладу. Агент зняв відео й відправив російській воєнній розвідці.
Під час обстрілу Краматорська у кафе Ria Lounge із делегацією колумбійських журналістів та письменників перебувала письменниця зі Львова Вікторія Амеліна. Вона отримала смертельні поранення, від яких померла 1 липня у лікарні Мечникова в Дніпрі. Вікторія Амеліна з літа 2022 року була документаторкою воєнних злочинів і працювала на деокупованих територіях. Вона знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.