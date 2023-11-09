Наслідки обстрілу Краматорська 27 червня 2023 року

Правозахисна громадська організація Truth Hounds ідентифікувала окупантів, які 27 червня 2023 року завдали ракетного удару по піцерії Ria Lounge в Краматорську і селищу Біленьке. Внаслідок обстрілу Краматорська загинули 13 людей. Серед них письменниця та документаторка воєнних злочинів 37-річна Вікторія Амеліна, яка була частиною команди Truth Hounds. За інформацією правозахисників, ракети «Іскандер-К» запустили військові з 47-ої ракетної бригади 8-ої загальновійськової армії Збройних сил РФ. Командувачем бригади є Віталій Бобирь.

«Попри присутність українських військовослужбовців того вечора в Ria Lounge, цю атаку слід кваліфікувати як воєнний злочин у вигляді невибіркового нападу. З огляду на значну руйнівну силу крилатих ракет, застосовуваних проти об'єкта, розташованого в густонаселеному районі великого міста, а також враховуючи відсутність контролю за ціллю, ми дійшли висновку, що атакувальник знав і не бажав уникати надмірної шкоди, яку могла завдати та, зрештою, завдала ця атака», – йдеться у звіті Truth Hounds.

Команда Truth Hounds зробила висновки на основі опитування свідків та потерпілих, аналіз відкритих даних, OSINT-розслідування тощо. Дослідники відкидають ймовірність того, що росіяни били по Краматорську та Біленькому С-300 та С-400, як повідомляли у поліції. У Truth Hounds зазначили, що наслідки руйнувань були б інакшими й не збігаються з фактичними наслідками обстрілу Краматорська. Крім цього, додатковим підтвердженням версії про застосування крилатої ракети «Іскандер-К» є знайдені уламки у Біленькому.

«Через відсутність схожих уламків на місці вибуху ракети, що влучила в кафе в Краматорську, не можна з такою ж певністю її ідентифікувати. Однак сукупність інших ознак, як-от: специфічний звук прольоту ракети, факт її видимості на підльоті до цілі та характер спричинених руйнувань — дає всі підстави вважати, що Краматорськ, як і Біленьке, було атаковано крилатою ракетою "Іскандер-К"», – розповіли у дослідженні.

Зазначимо, що Служба безпеки затримала корегувальника обстрілу кафе Ria Lounge у Краматорську. Чоловік був «розконсервованим» агентом спецслужб РФ й 27 червня отримав завдання знайти інформацію про роботу закладу. Агент зняв відео й відправив російській воєнній розвідці.

Під час обстрілу Краматорська у кафе Ria Lounge із делегацією колумбійських журналістів та письменників перебувала письменниця зі Львова Вікторія Амеліна. Вона отримала смертельні поранення, від яких померла 1 липня у лікарні Мечникова в Дніпрі. Вікторія Амеліна з літа 2022 року була документаторкою воєнних злочинів і працювала на деокупованих територіях. Вона знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.