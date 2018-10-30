Найбільша лоукост-авіакомпанія Європи вже у Львові. У вівторок відбувся перший регулярний рейс Ryanair Краків-Львів-Краків.

В Лапаївці чоловік погрожував підірвати свою сім'ю. Правоохоронці ввели в дію спецоперацію «Грім». Будинок взяли штурмом, а у зловмисника вилучили гранату РГД-5. Її дали на експертизу.

Мешканці Великого Любеня вимагають відновлення лікарні. Медичний заклад, що обслуговував понад дев'ять тисяч людей, зачинили півроку тому.

На вулиці Франка реставрують балкони із слонами. Колони та самі балкони із оригінальними декораціями у вигляді слонів, перебували в аварійному стані.

Проект «Кіно для незрячих». Це – спеціальний коментар, який дозволяє людям із вадами зору повноцінно сприймати кінофільми.

Тягнизуб замахнувся на новий рекорд. Силач протягнув зубами корабель вагою 614 тонн на території Іллічівського судноремонтного заводу на Одещині.

Комплекс на Сихові. Львівська міська рада дозволила будівництво Палацу ігрових видів спорту.

«Інші» Євгена Лисика. У «Дзизі» експонують рисунки головного художника Львівської опери Євгена Лисика.

Черлідерки змагалися за Кубок області. Майже 3 сотні черлідерок зібралися на Кубку області, аби здивувати глядачів і суддів результатами своєї роботи.