Матч з французами матиме вирішальне значення для потрапляння у плей-оф турніру

У середу, 22 січня, донецький «Шахтар» в межах 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів прийматиме французький «Брест». Зустріч відбудеться на стадіоні «Фелтінс-Арена» в Гельзенкірхені (Німеччина). Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом, а обслуговувати гру буде швейцарська бригада арбітрів на чолі із Сандро Шерером (за VAR відповідатиме Федаї Сан).

Для «Шахтаря» перемога у цьому матчі стане останнім шансом на прохід у плей-оф турніру. Без трьох очок у Гельзенкірхені на завершальний поєдинок з дортмундською «Борусією» підопічні Маріно Пушіча полетять туристами. Після 6-ти турів «Брест» у турнірній таблиці Ліги чемпіонів йде восьмим, маючи у своєму доробку 13 очок. У «Шахтаря» 7 балів і 26-та сходинка.

«Гірники» в межах підготовки до цього двобою провели на зборах в Туреччині три спаринги: розійшлись миром з «Динамо» Загреб (2:2) та здобули дві перемоги над представниками Болгарії – ЦСКА Софія (1:0) і «Лудогорцем» (4:0). Натомість «Брест» продовжував виступи у внутрішній першості, здобувши в останніх двох турах дві перемоги (над «Ліоном» та «Ренном»).

«Шахтар» та «Брест» ніколи раніше не зустрічались між собою. Хоча до цього «гірники» 17 разів грали проти клубів із Франції. В українського колективу 7 перемог, 6 нічиїх та 4 поразки. Своєю чергою «Брест» жодного разу не зустрічався з «синьо-жовтими».

FAVBET не бачить явного фаворита протистояння. На перемогу «Бреста» дають 2,63, тоді як успіх «Шахтаря» оцінюють у 2,73. Нічия котирується у 3,45. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,95, тоді як тотал менше 2,5 – 1,90. Найбільше чекають голів від Кевіна (3,10) та Лассіни Траоре (3,20). У «Бреста» відзначитись можуть Абдаллах Сіма та Людовік Ажорк (обидва – по 3,50).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Шахтарем» та «Брестом»

Гру в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами «Спорт», «Максимальна» та «Максимальна + благодійність». Поєдинок прокоментують Віталій Кравченко і Сергій Лук’яненко. За годину до стартового свистка (о 18:45) розпочнеться передматчева студія, яка продовжиться у перерві та після гри. Ведучими будуть Олександра Кучеренко і Вадим Шевякін, а їхніми гостями – ексгравець збірної України Олександр Головко і комік та футбольний блогер Олег Маслюк.