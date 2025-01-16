Поєдинок з болгарами стане останнім випробуванням перед єврокубками

У четвер, 16 січня, п’ятим суперником київського «Динамо» на зимовому зборі в Туреччині стане представник елітного дивізіону Болгарії – софійський «ЦСКА 1948». Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Футболісти болгарського клубу вийшли з відпустки 6 січня, а з 9-го числа розпочався тренувальний збір у Туреччині. Перед зустріччю з «Динамо» софійці зіграли спаринг із румунським «Петролулом» та здобули перемогу з рахунком 3:2.

Після дуелі з «біло-синіми» у команди «ЦСКА 1948» заплановані ще три спаринги – проти польської «Ягєллонії» (19 січня), японської «Хіросіми» (22 січня) та словацького «Ружомберока» (25 січня). А свій перший офіційний матч у 2025 році «ЦСКА 1948» проведе 9 лютого вдома проти «Локомотива» з Софії.

Щодо чемпіонату Болгарії, то поки найвищим досягненням клубу є бронзові медалі, які були завойовані за підсумками сезону-2022/23, а також вихід до фіналу Кубка Болгарії та участь у Суперкубку країни в 2023-му. Два останніх сезони софійці стартують у Лізі конференцій, але далі кваліфікаційних раундів пройти не можуть.

За підсумками першої частини чемпіонату «ЦСКА 1948» посідає в турнірній таблиці внутрішньої першості десяту сходинку. У 19-ти матчах команда з Софії здобула 4 перемоги, 9 разів зіграла внічию та зазнала 6 поразок.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На перемогу киян дають 1,87, тоді як успіх болгар оцінюють у 3,60. Нічия котирується у 3,95. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,63, тоді як тотал менше 2,5 – 2,20.

Де дивитися товариський матч між «ЦСКА 1948» та «Динамо»

У прямій трансляції гру покаже клубний YouTube-канал «Динамо». А за 30 хвилин до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.

Нагадаємо, попереду в Динамо завершальні матчі основного етапу Ліги Європи – проти турецького «Галатасарая» (21 січня) та латвійського РФШ (30 січня).