У раціон слід включати корисні для печінки продукти

Стеатоз печінки, який ще називають жировою хворобою печінки, нині доволі поширене захворювання. Відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська каже, що якщо ігнорувати цей стан (бо печінка не болить), то поступово зміни ставатимуть незворотніми і це потягне за собою цілий низку порушень здоровʼя. Вона детально пояснює, чому виникає такий стан, як цього уникнути і що робити, якщо стеатоз вже діагностували. Найважливіша порада – харчуватися усвідомлено, бо організм – не смітник, щоб у нього кидати все підряд.

Що таке стеатоз печінки?

«Стеатоз печінки ще називають жировою хворобою печінки або станом, при якому жир відкладається в клітинах печінки, заважаючи і поступово блокуючи її життєво важливі функції. Печінка виконує надзвичайно багато функцій, причому, одночасно. Це потужна біохімічна лабораторія, яка детоксикує, перетворюючи шкідливі та токсичні речовини в нешкідливі, зберігає енергію у вигляді глюкози (глікогену), виробляє гормони, перетворює речовини, які потрапили в організм, в енергію, тобто є органом, де відбувається інтенсивний обмін речовин», – пише дієтологиня.

У печінці відбувається регуляція холестерину, тобто його синтез, розпад та виведення з організму і вона є вразливою і сильно залежною від харчування та способу життя.

За словами Оксани Скитілінської, сучасна людина, яка мало навантажує м'язи, живе у стресі, має шкідливі звички (куріння та алкоголь), любить жирну, смажену та солодку їжу, часто переїдає, має надмірну вагу, живе в екологічно несприятливих місцях, часто має ожиріння печінки.

Чим небезпечний стеатоз?

«При стеатозі у клітинах печінки відкладається певний тип жирів --їх називають тригліцеридами, розвивається запалення та поступово -- фіброз, тобто заміна клітин печінки сполучною тканиною, простою мовою – хрящем. Найчастіше стеатоз розвивається у людей із надмірною масою тіла, ожирінням, цукровим діабетом, атеросклерозом та іншими захворюваннями, які об'єднують загальним терміном «метаболічний синдром», – пояснює Оксана Скиталінська.

Стеатоз буває і у худих людей, що може бути пов'язано із поганим засвоєнням поживних речовин (мальабсорбцією).

«Якщо у людини є абдомінальне (вісцеральне) ожиріння, тобто накопичення жиру в ділянці талії, то ризик для розвитку стеатозу печінки дуже великий. Мембрана жирових клітин вісцерального жиру густо всіяна ліполітичними рецепторами та де-не-де -- інсуліновими рецепторами. Ліполітичні рецептори допомагають "витягувати" жир (тригліцериди) з жирових клітин та потрапляти в кров. Хтось скаже, що це ж прекрасно, що жир покидає жирові клітини. Це і справді так, якщо створити сприятливі умови для його подальшого "спалювання», – каже дієтологиня.

Якщо ж цих сприятливих умов нема, то тригліцериди у великій кількості потрапляють в печінку, відкладаються в клітинах печінки, приводячи до стеатозу, а потім до стеатогепатиту – так званого «стерильного» запалення печінки. Посилюють вихід жиру з жирових клітин і відкладання тригліцеридів у печінці гормон стресу (адреналін) та деякі інші гормони.

У чоловіків схильність до стеатозу печінки вища, ніж у жінок, але з настанням менопаузи жінки також стають вразливими нарівні з чоловіками.

Як не допустити виникнення ожиріння печінки?

Рух щодня. «І для чоловіків, і для жінок має бути щоденний рух з обов'язковим включенням аеробних навантажень (ходьба, біг підтюпцем, вправи, танці, аеробіка тощо).Інакше всі інші зусилля будуть марними», – каже лікарка.

Нормалізація маси тіла. Не будь-якою ціною, а поступово, бо швидке схуднення за рахунок неправильного голодування чи одноразового, але об'ємного прийому їжі може призвести до утворення каменів в жовчному міхурі за рахунок зміни складу жовчі, застою жовчі.

Зміна харчування. Уникайте одноразового харчового навантаження, краще розділити прийом їжі на 3-4, для того, щоб не перевантажувати печінку вуглеводами та жиром.

Мінімум простих вуглеводів. Споживання простих вуглеводів (солодощі, солодкі напої) слід звести до мінімуму. Тривале вживання солодощів неминуче приводить до метаболічної декомпенсації печінки, тобто до руйнування клітин печінки та заміни їх на сполучну тканину. Вуглеводи мають бути виключно складними, або повільними (овочі, всі сорти капусти, коренеплоди, каші з додаванням висівок, ягоди, горіхи, бобові).

Зменшення насичених жирів. Одна-дві столові ложки олії на день в складі страв, сметана, 8-10% йогурт. Про маргарин та випічку на ньому, ковбаси з жиром слід забути. Сало можна їсти дуже тонесеньким шматочком.

Підтримувати мікрофлору кишківника. Частіше включати у раціон продукти для підтримки корисної мікрофлори кишківника. Це ферментовані страви: квашена капуста, огірки, яблука, квас із буряка.

Вітаміни С і групи В. Споживати їжу, багату вітаміном С (настій шипшини, цитрусові, чай із каркаде), який зменшує запалення в клітинах печінки. Також слід збагатити раціон вітамінами групи В (аптечні пивні дріжджі, страви з печінки), які необхідні для нормальної роботи клітин печінки.

Включати холін та лецитин. Вони підсилюють чутливість рецепторів до інсуліну та зменшують заповнення клітин жиром. Холін та лецитин є в жовтках яєць, висівках, волоських горіхах, пивних дріжджах, квасолі.

Побільше білкових продуктів. Дуже важливо вживати білкові продукти з кожним прийомом їжі. Білок може бути у вигляді яйця, звареного нам'яко, або вареної квасолі чи зеленого горошку, грибів, страв із молочнокислого сиру, риби, нежирного м'яса.

Омега-3 жирні кислоти та вітамін Е. Вони захищають клітини печінки від запалення. Тому вимочений оселедець, скумбрія, морська капуста, а також можна пройти додатковий курс у капсулах.

Продукти з біофлавоноїдами. Щодня вживати продукти, багаті біофлавоноїдами: горнятко свіжозавареного зеленого чаю, настою із лушпиння цибулі, настою шипшини, ягоди (чорниці, малина), капусту броколі. І не смажте, а відварюйте, запікайте, тушкуйте.