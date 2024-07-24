Неінфекційним хлорозом в агрономії називається лише дефіцит заліза

Коли листя томатів починає жовтіти, варто вчасно виявити причину, тому що окрім сонячних променів, їх може вразити і хвороба хлороз. Про ознаки хлорозу пише Srk.

Причини виникнення хлорозу

Основна причина виникнення хлорозу на томатах – дефіцит мікроелементів. Залежно від елемента, якого бракує рослині, розрізняють:

залізний;

магнієвий;

марганцевий;

цинковий;

калійний;

молібденовий хлороз.

Всі ці елементи присутні в невеликій кількості в ґрунті, іноді їх не вистачає кущам або їх засвоєння порушено.



Неінфекційним хлорозом в агрономії називається лише дефіцит заліза. Решта – просто дефіцитом того чи іншого елемента. Визначення цього дефіциту щодо зміни забарвлення, розміру та форми листя називається листовою діагностикою.

Ознаки захворювання

Всі вони мають відмітні ознаки, які допоможуть правильної діагностики. Це дозволить інтенсивно пролікувати кущі помідорів.

Залізний

Такий дефіцит виникає на бідних ґрунтах або у разі поганого надходження заліза через важкий ґрунт із pH вище 7. На лужних ґрунтах залізо, що міститься в ґрунтовому комплексі, переходить у нерозчинну і тому недоступну для рослин форму. Садівники часто припускаються помилок при окультуренні грунту і вносять велику кількість вапна, що призводить до дефіциту заліза у рослин.

Магнієвий

Листя помідорів жовтіє по краю, зберігає зелене забарвлення тільки їх основу. Обриси не пожовклої частини листа має форму трикутника. Така зміна властива як молодим, так і старим листям. Через деякий час вони починають опадати, рослина стає слабкою і має болісний вигляд.

Марганцевий

При даному виді на листі спостерігається зміна кольору між прожилками, ці частини пластини набувають блідого світло-зеленого кольору.

Цинковий

При дефіциті цинку листя стає дрібним На листі томатів при дефіциті цинку проявляється кремово-жовта плямистість. Прожилки залишаються зеленими. Молоде листя виростає дрібним на коротких і слабких живцях.

Калійний

Якщо хвороба пов’язана з дефіцитом калію, то жовтіти листя починають від кінця у бік основи. Згодом вони опадають, молоді дрібніють, слабкими стають навіть стебла.



Попередження захворювання

Щоб захистити помідори від хлорозу, превентивні заходи починають проводити ще до посадки рослин у ґрунт:

перевіряють рівень pH, ґрунт має бути з показниками нижче 7, якщо він вище, то ґрунт підкислюють. Для цього 10 л води розчиняють 1 ч.л лимонної кислоти або видавлюють один лимон;

проливають ґрунт. Грядку ретельно рихлять, якщо ґрунт важкий і погано дренований, вносять річковий пісок та низинний торф;

вносять у ґрунт комплексні мінеральні добрива або збагачені макроелементами гумати;

у процесі зростання томатів регулярно розпушують ґрунт, регулюють полив, не допускають застою води.

Всі ці заходи у поєднанні з правильною агротехнікою допоможуть попередити виникнення хвороби, покращать структуру та якість ґрунту, а також допоможуть виростити здорові помідори з якісним урожаєм. А кущі томатів будуть добре рости, цвісти та плодоносити.

Методи лікування

Лікуванню піддається лише неінфекційний хлороз. Пошкоджені інфекційним різновидом томатні кущі не лікують, а знищують. Боротьбу з дефіцитом елементів проводять шляхом внесення в складі мінеральних комплексів, удобрюючи прикореневу область і використовуючи позакореневі обприскування. У процесі лікування неінфекційного хлорозу користуються готовими добривами, а також приготованими самостійно з використанням як інгредієнт дефіцитного елемента.