Палієм стерні біля Суховолі виявився рідний брат головного тюремника Львівщини

Семен Дзюдзь не вперше опиняється в епіцентрі скандалу

Відповідальним за підпал стерні на полі біля с. Суховоля виявився депутат Суховільської сільради Семен Дзюдзь. Ім'я зловмисника під час апаратної наради в ЛОДА 20 серпня оголосив начальник Держекоінспекції у Львівській області Микола Маланич.

За тиждень до цього чиновники ЛОДА заявляли, що збираються «показово» покарати таємничого сільського депутата, якого спіймали під час підпалу стерні. Імені порушника посадовці тоді не називали, щоб він «не уникнув відповідальності».

Тепер у ЛОДА підтвердили, що йдеться про Семена Дзюдзя, рідний брат якого Михайло Дзюдзь з 2010 року очолює управління державної пенітенціарної служби України у Львівської області. У 2016 році журналісти сайту «Наші гроші. Львів» виявили у генерал-майора внутрішньої служби Михайла Дзюдзя дві різні декларації про доходи за 2014 рік.

Як і брат, Михайло Дзюдзь працює депутатом, однак не сільської, а Львівської обласної ради, де представляє фракцію БПП «Солідарність».

Генерал-майор Михайло Дзюдзь теж займається депутатською діяльністю (фото Facebook Михайла Дзюдзя)

«Правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився Семен Семенович Дзюдзь. Працівники Держекоінспекції склали адміністративний протокол, за яким винесуть постанову про максимальний штраф за правопорушення – 340 грн. На жаль, чинне законодавство не передбачає більшої суми штрафу за такі дії», – повідомив Микола Маланич.

Семен Дзюдзь не вперше опиняється у епіцентрі скандалу. У грудні 2017 році мешканці с. Суховоля звинуватили сільського депутата у привласненні земельної ділянки в межах санітарної зони біля комунальної водойми.

Під час підпалювання стерні Семена Дзюдзя спіймали 4 серпня. Свідком підпалу став директор Львівського обласного контактного центру (т.зв. «гаряча лінія» 112) Тарас Роп'яник, який особисто викликав поліцію на місце події.

Додамо, що спалювання сухої стерні в Україні заборонене, адже воно забруднює повітря небезпечними для людини діоксинами, призводить до масштабних пожеж та знищує екосистему ґрунту.

Про шкоду від спалювання сухої трави постійно наголошують у Державній службі з надзвичайних ситуацій та інших органах влади. В жовтні минулого року міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак закликав українців компостувати, а не спалювати опале листя і стерню.

Церква теж активно виступає проти підпалів сухої рослинності. Зокрема у вересні минулого року в УГКЦ спалювання стерні назвали злочином «проти довкілля, проти життя і здоров'я людини» та порівняли з порушенням заповіді «Не вбий». Тоді ж УГКЦ поширила відеоролик на цю тему.

P.S. Першопочатково у публікації повідомлялося, що у підпалі звинувачують батька Михайла Дзюдзя. ZAXID.NET просить вибачення у читачів за поширення помилкової інформації.