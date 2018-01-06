Папа Франциск привітав християн, які в ці дні святкують Різдво

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 11:29670

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Папа Франциск привітав християн, які в ці дні святкують Різдво
фото Радіо Ватикан
Папа Римський промовляє молитву «Ангел Господній» у Ватикані

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Дорогі брати і сестри, деякі Східні Церкви, католицькі і православні, у ці дні святкують Господнє Різдво. Приношу їм свої щирі вітання: нехай ці радісні святкування стануть джерелом оновленої духовної сили і спілкування між усіма нами, християнами, які визнають Його Господом і Спасителем», - сказав Франциск після молитви «Ангел Господній» у суботу, 6 січня.

Нагадаємо, на Різдво патріарх Філарет побажав Україні перемоги над російським агресором, а предстоятель Греко-католицької церкви пояснив, як слід змінитися «скоробагатькам» та політикам. Також президент України у різдвяному привітанні закликав помолитись за захисників держави.

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