У понеділок, 11 березня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда обговорить заклики Папи Римського Франциска до українців підняти білий прапор і почати перемовини з окупантами, а також про реакцію в Україні і світі.

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Папа Римський Франциск знову збурив інформаційні хвилі навколо себе, недоречно прокоментувавши війну Росії проти України. В інтервʼю швейцарським тележурналістам понтифік пробелькотів щось про сміливість підняти білий прапор і необхідність вести переговори для завершення війни. Розмову записали ще в лютому, частково текстову її версію опублікували декілька днів тому, а повний телевізійний запис вийде 20 березня, однак Папу Франциска вже нестримно розкритикували за цю відповідь.

У Ватикані захищаються. Кажуть, що Папа мав на увазі зовсім не капітуляцію України, а метафору білого прапора навʼязав журналіст Лоренцо Бучелла. Звісно, інтервʼюер сформулював питання, як досвідчений провокатор. Він запитав у Папи дослівно таке: «Дехто в Україні закликає мати відвагу здатися, виставити білий прапор. Але інші кажуть, що це легітимізує право сильнішого. Що ви про це думаєте?». Так і хочеться запитати у сеньйора Лоренцо: «Дехто в Україні» – це хто по-вашому? Пʼята колона Москви? Ми тут, в Україні, не чуємо жодних голосів за білий прапор.

Однак Папу Франциска таке питання анітрохи не збентежило, тож він почав просторікувати про мирне вирішення війни в Україні. Зацитуємо понтифіка: «Я вірю, що ті, хто бачать ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, – сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово “вести переговори” – сміливе слово. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тобі потрібно мати мужність домовлятися. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, щоб виступити посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато бажаючих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки не сталося гірше».

Дивно, що після такого Ватикан ще намагається викручуватися, ніби Папу неправильно зрозуміли. Як ще можна інтерпретувати слова Франциска: «Коли ти зазнаєш і справи йдуть не дуже добре, то потрібно мати мужність домовлятися»? Хіба це не заклик Папи до українців опустити руки, припинити боротьбу проти окупанта і здатися?

Звісно, що в такій ситуації перша відповідь мала надійти від Української греко-католицької церкви, яка визнає Папу Римського за свого Патріарха. Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час виступу в Нью-Йорку відреагував на скандальні слова Папи: «Я вам хочу одне сказати від народу України. Україна зранена, але нескорена! Ми всі зранені в той чи інший спосіб. Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися». Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії».

Ці слова Блаженнішого Святослава звучать занадто мʼяко і недостатньо. Вчора надвечір зʼявилася ще й заява Постійного Синоду УГКЦ, де Папу вирішили не критикувати і не виправдовувати, а натомість наголосили на злочинних намірах Путіна і рішучості українців захищатися далі від російської агресії. У подібному ключі Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій теж заявила, що ніхто і ніколи не примусить український народ капітулювати, а в разі капітуляції України «рускій мір» приніс би до інших країн «злочини Бучі та Ірпеня», загибель дітей та катування священників.

«Ми щоденно молимося за мир. За повернення наших бійців з фронту, заручників з полону, біженців з чужини. За порозуміння між народами і зцілення ран, нанесених війною. Але здатися на милість цього ворога – це не про мир. Це про перемогу рабства над свободою, мороку над світлом, про зверхність права сильного над силою права. Ми це гірко і неодноразово досвідчили впродовж минулих століть», – йдеться у заяві Всеукраїнської Ради Церков.

Отже реакції на шкідливі заяви Папи від релігійних діячів та інституцій виглядають вкрай беззубо. Вже сьогодні обізвався і наш посол у Ватикані Андрій Юраш, який фактично визнав, що в оточенні Папи Римського предостатньо російської агентури: «Так, є багато людей в Римі, і не тільки в Римі, які мають у своєму бекграунді традицію взаємин з Росією і російською церквою. І для них не так легко це полишити. Росія завжди звертала велику увагу на свої контакти з Апостольською столицею. Тому ця точка зору тут справді присутня».

На проросійські вибрики Папи доволі чітко відреагував керівник посла Юраша міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він заявив, що Україна не підійматиме інших прапорів, окрім синьо-жовтого. Дмитро Кулеба висловив також сподівання, що Папа Франциск зможе здійснити Апостольський візит в Україну. Однак у Ватикані вважають, що в Київ можна їхати лише, якщо кінцевою точкою маршруту Папи буде Москва. Президент Зеленський нагадав понтифіку, що Росія вже знищила незліченно багато церков, тож наші війська під синьо-жовтим прапором стримують руйнування Європи.

Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. Кожен, хто захищає життя й людей, виконує найпочеснішу місію, яка тільки може бути в умовах такого антилюдського вторгнення.

Про неприпустимість капітуляції перед злом Папі нагадав і президент Латвії Едгардс Рінкевичс. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський написав, що понтифіку краще було б закликати Росію вивести війська з України. Однак зважаючи на те, що Папа не вперше висловлюються у наскрізь проросійському дусі, виникають сумніви, що всі ці заклики та звернення можуть дати результат. Поза тим українці в жодному разі ніколи не піднімуть білий прапор у війні проти Росії, а от білий дим з труби над Ватиканом неминуче підніметься до неба уже зовсім скоро.