Папа Римський Франциск погодив новий план реформ ще на початку тижня

88-річний Папа Римський Франциск погодив новий план реформ у католицькій церкві. Відповідні документи він підписав з лікарні «Джемеллі» ще на початку тижня. Про це повідомила у суботу, 15 березня, пресслужба Ватикану.

Реформи будуть впроваджуватися в межах роботи Синоду єпископів – головного інструменту реалізації пастирської програми Папи. До рішень залучатимуть священників, дияконів, монахів, монахинь і мирян. Згідно з планом, у кожній єпархії створюватимуться або оновлюватимуться спеціальні синодальні команди, які допомагатимуть у процесі втілення реформ.

Реформи, зокрема, стосуватимуться розширення ролі жінок у церкві. Мова йде про можливості їхнього висвячення в диякони. Також планують розширити участь мирян у церковному управлінні та ухваленні рішень.

«Рішення Франциска є відповіддю на спротив консервативної частини католицької ієрархії, яка обережно або відкрито виступає проти його реформ», – пише CNN.

Попри госпіталізацію, понтифік продовжує виконувати свої обов’язки. За даними Ватикану, стан здоров’я Франциска наразі стабільний, він поступово одужує.

Нагадаємо, 88-річного главу католицької церкви Папу Римського Франциска госпіталізували до лікарні Джемеллі в Римі у критичному стані 14 лютого. 18 лютого у нього діагностували пневмонію. 22 лютого повідомлялось, що Святіший отець пережив респіраторний криз, йому знадобилось переливання крові.

3 березня у Папи Римського Франциска сталося два епізоди гострої дихальної недостатності, через що його під’єднали до апарата штучної вентиляції легень.