Наталія Морквич здобула три медалі на Кубку світу з парафехтування

На Кубку світу з фехтування на кріслах колісних, який відбувся у Італії, Наталія Морквич із Львівщини виборола три медалі. Про це у середу, 22 березня, повідомили в управлінні молоді та спорту Львівщини.

Вона здобула срібло в індивідуальних змаганнях на рапірі, бронзу в жіночій команді на шаблях і срібло у командній рапірі з Андрієм Демчуком.

Загалом у Кубку світу взяли участь 13 українських фехтувальників. У змаганнях було представлено 26 країн світу. Додамо, що етап Кубка світу в Італії є одним із етапів відбору на Паралімпійські Ігри у Парижі.

Нагадаємо, Наталія Морквич у паралімпійському спорті опинилась через аварію у 2007 році. Спортсменка є багаторазовою призеркою Кубку світу з фехтування на візках, чемпіонкою та призеркою Європи та світу, а також володаркою більше сотні нагород з українських та міжнародних змагань.