Польова кухня для переселенців має вигляд індіанського намету тіпі

Римо-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ відкрила у Сокільниках польову кухню, яка зможе забезпечити обідами близько тисячі переселенців. Про це 10 березня повідомили на сторінці Львівської архідієцезії РКЦ в Україні.

Відкрити кухню вдалося завдяки допомозі американської організації Altruist Relief Kitchen зі штату Аляска. Польова кухня побудована у вигляді тіпі – намету американський індіанців. Керівник львівської кухні Лукас Вілкокс стверджує, що Altruist Relief Kitchen допомагає людям, які постраждали від війни чи стихійних лих. Через велику кількість біженців Львів обрали місцем відкритя першої кухні.

Там готуватимуть тисячу обідів, які потім розвозитимуть у центри, де проживають люди, які знайшли притулок у Львові. Також туди зможуть самостійно приїхати біженці, які живуть в орендованих будинках і потребують підтримки.

фото Львівської архідієцезії РКЦ

«Ми хочемо творити добро, щоб перемогти зло, яке приносить страждання тим, хто втратив домівку і був змушений покинути свою землю. Ми хочемо показати свою солідарність не словом, а ділом. На передовій наші воїни захищають нас і боряться за перемогу. Можливо, наші справи віри наблизять нас до перемоги», – зазначив настоятель парафії о. Гжегож Драус під час відкриття кухні для біженців.

Римсько-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ працює на вул. Стрийській, 6 у Сокільниках. У парафіяльному домі живуть переселенці, там же діє школа, працюють психологи.