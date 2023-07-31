Виведені кошти з криптогаманців можна отримати готівкою

Криптовалютна біржа WhiteBIT уклала партнерство із MoneyGram та Stellar Development, завдяки чому в українців з'явилася можливість конвертувати цифрову валюту одразу у готівку. Тепер верифіковані користувачі біржі можуть обмінювати напряму стейблкоїн USDC у готівкову гривню, долар та євро у залучених відділеннях MoneyGram на території України.

Заснований на блокчейні Stellar сервіс наразі є єдиною можливістю конвертувати криптовалюту одразу у готівку для криптоспільноти WhiteBIT в Україні. Таким чином компанія намагається зробити користування криптовалютами ще зручнішим, адже це є можливістю швидко отримати готівку для користувачів криптобіржі з України. Це один із наступних кроків стратегії компанії з поширення блокчейну та криптовалют серед криптоспільноти.

Для конвертації USDC авторизованому користувачу біржі потрібно перейти до основного балансу свого акаунту WhiteBIT, знайти USDC та натиснути «Вивести», а потім обрати MoneyGram як спосіб зняття. Далі необхідно обрати бажану валюту готівки та пройти автентифікацію особи у MoneyGram. Після підтвердження транзакції у деталях операції можна подивитися контрольний номер.

Для отримання готівки у відділенні треба надати свої документи та контрольний номер переказу. Варто зауважити, що курс конвертування розраховується MoneyGram.

Для популяризації сервісу послуга надаватиметься без комісії до червня 2024 року.

«Ти задаєш рівень, а WhiteBIT пропонує зручні рішення та інтегрує криптовалюту в повсякдення життя», – наголосили у компанії.

Що відомо про WhiteBIT

WhiteBIT — це одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. WhiteBIT була заснована ще у 2018 році. На цей час компанія налічує 1000 фахівців. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.

Місія компанії полягає у наданні зручних і безпечних криптопослуг і широкому впровадженні блокчейну світом. WhiteBIT разом з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та платформою Дія Цифрова освіта створює продукти для отримання вичерпних та фахових знань про блокчейн-технології, співпрацює з МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольного клубу «Барселона» та кіберспортивної платформи FACEIT.