WhiteBIT переказав 10 млн гривень допомоги Херсонщині

У результаті підриву Каховської гідроелектростанції 6 червня 2023 року під водою опинилися понад 45 населених пунктів Херсонщини. У регіоні відразу почали працювати як спеціальні рятувальні служби, так і команди добровольців. Ситуацію не могли оминути представники великого бізнесу, серед яких – одна з найбільших криптовалютних бірж Європи WhiteBIT.

У межах збору «Допоможемо рятувальникам» компанія здійснила внесок у розмірі 10 млн гривень через фандрейзингову платформу UNITED24. Кошти підуть на підтримку рятувальних служб, що працюють у регіоні.

Як WhiteBIT допомагає Херсонщині

У перші дні після катастрофи WhiteBIT переказала 1 млн гривень фонду rescue.now для допомоги постраждалим українцям у Херсонській області. Окрім цього, компанія виділила понад 500 000 гривень, на які закупила та доставила понад 4 000 продуктових наборів для жителів Херсону. Найближчим часом планують закупити ще щонайменше 10 000 таких наборів.

Ще згодом біржа здійснила внесок у розмірі 10 млн гривень для підтримки рятувальних служб, що проводять роботи у регіоні. Переказ здійснили через фандрейзингову платформу UNITED24.

Благодійні проекти WhiteBIT

WhiteBIT неодноразово брала участь у благодійних зборах на допомогу Україні під час війни. У перші дні повномасштабного вторгнення компанія відкрила збір на потреби захисників та цивільного населення. Охочі можуть зробити внесок у майже будь-якій криптовалюті.

За час повномасштабного вторгнення компанія вже виділила понад 400 млн гривень власних коштів на допомогу Україні.

Криптопроцесингом благодійних внесків займається одна з компаній екосистеми — Whitepay. Усі кошти швидко конвертуються у гривню та перераховуються офіційним організаціям. За допомогою Whitepay вже зібрано понад $100 млн. І кількість внесків зростає з кожним днем! Платформа дозволяє здійснювати внески на потреби ЗСУ, Міністерства охорони здоров'я та для гуманітарної допомоги.

Окрім цього, компанія Whitepay є криптопартнерами понад 70 фондів, як-от Rescue Now, Dobro UA, Дім Рональда МакДональда в Україні, Tabletochki та ін.

Ефективна залученість великого бізнесу у соціально важливі питання відіграє вагому роль в житті країни. Цифрові валюти, своєю чергою, стали надійним інструментом швидкого збору коштів з усього світу.

Що варто знати про WhiteBIT

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. Компанія була заснована ще у 2018 році. На цей час компанія налічує 1000 фахівців. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 цифрових активів та 10 державних валют.

Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд. Кількість користувачів біржі становить понад 4 млн людей з усього світу.

Компанія є офіційним партнером збірної України з футболу, ФК «Барселона», партнером Lifecell, FACEIT та Національного університету «Києво-Могилянська академія». Мета WhiteBIT — масове впровадження технології блокчейну в Україні та світі.